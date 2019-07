V knize vypráví nejen o svých splněných snech, zdolávání překážek a vůli vítězit, ale i o tom, jaké to je, když závodí žena mezi muži… Věřte, že to není žádný med a autentické záběry v knize jsou toho důkazem.

Z hudebního světa se kmotrovství ujali: zpěvák Peter Pecha, držitel ceny Thálie, křehká zpěvačka Genny Ciatti a hudebník Tokhi. Všechny spojuje muzika, divadlo, ale také neustálé cestování a touha po troše toho adrenalinu za volantem, který určitě o prázdninách s Ollie na jejím tréninku zažijí. Neméně důležitým kmotrem byl také fotograf Ondřej Záruba, který se na knize podílel a Štěpán Kiš za BIG Shock, partner, který Ollie provází od jejích prvních závodnických startů.

Křest rozhodně nebyl žádná nuda. A víte, čím se křtilo? Přece pískem z Dakaru, který postupně vypadával z úžasného stroje CAN AM Mavarick 1000, se kterým Ollie absolvovala svůj druhý závod v poušti.

Na otázku, zda kmotři knihu už přečetli, svorně odpověděli: „Ještě ne, ale prolistovali jsme ji,“ a všichni dodali, že se rozhodně na čtení těší. „Hodně jsem poslouchal vyprávění o Dakaru, je to velká dřina, velký stres a jsem zvědavý, jestli ta knížka to všechno dokáže přenést na vás, na nás všechny,“ zamýšlel se Petr Pecha a pokládal Ollie jednu otázku za druhou.

Nadšená řidička Genny Ciatti přijala kmotrovství s nadšením: „Zajímá mne pohled ženy, jaké to je, protože o Dakaru zatím všude mluví jen muži,“ povzdechla si Genny. To hudebník Tokhi vtipkoval, když Ollie vyprávěla o tom, že těžko sama nepostaví zpět na kola převrácenou buginu. „Jooo, to je divný, protože já jo,“ statečně pronesl, ale aby se mu to trochu nevymstilo… Ollie ho totiž ihned vyzvala na challenge ve zvedání buginy.

To Ondřej Záruba měl celý Dakar v přímém přenosu a knihu představil jako netradiční pohled do zákulisí něčeho nevšedního. „Obrázky jsou výjimečné tím, co zobrazují. Čtenář díky knize získá takovou komplexnější představu o závodě. V televizi je jen to, co se chce, není tam úplně všechno,“ poznamenal fotograf, který je autorem většiny snímků.

Každý, kdo dorazil, mohl naslouchat skvělým zážitkům, které na tak velkém rally nejsou vždy jen příjemné, jsou prostě nejtvrdší ze všech závodů světa.

„Rallye Dakar 2018 převrátila můj závodní život naruby. Dojela jsem na 26. místě mezi quady a na 3. místě mezi ženami. Už odmalička jsem sledovala tento nejnáročnější závod planety. Inspirovaly mě kariéry úspěšných světových závodnic, které se nebály do tohoto dobrodružství jít. Na své čtyřkolce jsem dosáhla všeho, co šlo,“ prozradila úspěšná závodnice.

Stala se totiž mistryní České republiky, Německa, mistryní Evropy a Dakar byl další logickou metou profesionální závodnice, kterou si splnila dětský sen.

A víte, jakou větu Ollie prý nejčastěji vyslovuje v angličtině na Dakaru? „Mám hrozný hlad, pomoc!“ Tato věta je totiž určena lékařům a posádkám sanitek, kteří se ji pak okamžitě ujímají, nakrmí ji, dají napít a hned je prý zase lépe.