Nebýt však jednoho z nejpřísnějších porotců talentových soutěží Simona Phillipa Cowella, který je kousavý, kritický, někdy až neomalený, tak by se Carlos Marín, španělský baryton, americký tenor David Miller, švýcarský tenor Urs Bühler a francouzský popový zpěvák Sébastien Izambard pravděpodobně nikdy nepotkali na jednom pódiu. Rozhodně by nevzniklo v roce 2003 kvarteto naprosto výjimečných hlasů.

O rok později se na trhu objevilo jejich debutové album, které prakticky přes noc katapultovalo Il Divo na vrcholky prodejních hitparád. Prodali již více než 30 milionů desek v 33 zemích světa. Nadále sbírají zlatá a platinová ocenění za prodej po celém světě.

Poslední počin Timeless (2018) je dalším skvělým albem, jehož produkce byla poprvé v rukou samotných členů Il Divo, kteří vybrali písně. Jde o set hitů ve čtyřjazyčném klasickém podání, včetně takových kusů jako je Hola, Love Me Tender, What A Wonderful World, Smile, All Of Me a The Way We Were.

Čtyři jedinečné hlasy hlavních protagonistů, dramatická produkce plná tanečníků, akrobatů a videoprvků - to vše vytváří jedinečnou show.

„Vybrali jsme písně, které mají nadčasovou kvalitu, z nichž mnohé byly součástí klasických filmů, včetně Smile z filmu Modern Times Charlieho Chaplina. V roce 1936 k tomuto filmu složil Chaplin hudbu,“ uvádí Carlos Marín a David Miller doplňuje: „Toto album představuje náš hold věčné povaze veškeré hudby.”

O režii alba se postaral Alberto Quintero, který pracoval s Il Divo již i na několika předchozích nahrávkách.