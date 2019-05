Vyhrát může každý, kdo se zúčastní hlasování ankety Motocykl roku a jeho odpověď na tipovací otázku bude nejblíže skutečnosti. Ten, kdo bude mít správný odhad a trochu štěstí, může získat jednu ze zajímavých cen.

Ocenění budou slavnostně předána 2. března v 19:30 hodin na společenském večeru Mezinárodního veletrhu Motosalon. 1. cena je voucher ve výši 100 000 Kč na nákup nominovaného motocyklu dle vlastního výběru. Radovat se může ještě 49 dalších výherců, kteří mohou získat například poukaz na základní trénink na motocyklu či atraktivní motorkářské oblečení a doplňky.

Na jubilejním desátém ročníku vás čeká pět hal plných motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení i atraktivní doprovodný program včetně známých osobností z motobranže a showbyznysu.

Motosalon se opět po dvou letech koná v Praze - stane se tak od 28. února do 3. března. Letňanské výstaviště bude otevřeno denně od 9:30 do 19:00, v neděli do 17:00. Ve čtvrtek se výstaviště pro veřejnost otvírá ve 12 hodin, dopoledne je vyhrazeno pro zvané hosty a novináře.

O tom, která ze značek letos zvítězí, můžete hlasovat na webu http://www.motocyklroku.cz/