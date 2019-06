Od 15. února do 30. března měly děti za úkol vcítit se do pocitů starého elektrospotřebiče – například vysloužilého mobilu, vysavače, pračky nebo mixéru. Stačilo zapojit fantazii a napsat povídku, pohádku, básničku, fejeton nebo interview o tom, jak se ke spotřebiči doma lidé chovali, starali se o něj, a jak s ním naložili, když se porouchal nebo dosloužil.

Nejmenší děti ve školkách a v prvních ročnících základních škol namísto slohových prací kreslily obrázky nebo leporela.

Ve čtvrtek 30. května byly v Národním technickém muzeu v Praze, které se stalo partnerem soutěže, vyhlášeny její výsledky. Zapojilo se do ní 548 škol, z kterých přišlo 696 literárních prací.

Po slavnostním předání ocenění proběhl kulatý stůl se školáky a studenty, jehož hlavním tématem byly opět staré elektrospotřebiče.

„S dětmi jsme rozebírali i to, co musí splňovat starý elektrospotřebič, aby se mohl stát muzejním exponátem. A jak je třeba správně postupovat, když by někdo chtěl takový spotřebič nabídnout do muzea. Potěšilo nás, že žáci a studenti měli velmi slušný přehled,“ uvedla Lucie Střechová, kurátorka sbírky technika v domácnosti a textilní průmysl, Národní technické muzeum v Praze.

„Jsme rádi, že vedle oceněných žáků a studentů jsme mohli udělat malou radost všem, kteří nám své práce poslali,“ sdělila Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodala: „Takový je princip projektu Recyklohraní. Školy, které jsou aktivní a zapojují se do plnění našich úkolů, od nás získávají body na školní konta. Za ně si pak mohou objednat odměny – například knihy, hry nebo školní a sportovní pomůcky. Stejně tak tomu bylo i v případě soutěže s Rýmy jsou šprýmy.“

Výsledky soutěže:

Kategorie: Základní škola – 1. stupeň

1. místo a Zvláštní cena porotce Davida Laňky: Ondřej Loffler, 4. třída ZŠ a MŠ Jívová, okres Olomouc, Název práce: Deník upovídané ledničky

2. místo: Filip Háček, 5. třída ZŠ a MŠ Lužná, Název práce: Povídka O Luksíkovi

3. místo: Tatiana Kupková, 4. třída, ZŠ a MŠ Rohle, Název práce: Příběhy lampičky Máničky

Kategorie: Základní škola – 2. stupeň

1. místo: Sára Kántorová, 9. A, ZŠ Hodonín, Název práce: U elektra dítě stálo

2. místo: Karolína Tomicová, 6. C, Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, Název práce: O jednom starém fénu

3. místo: Kristýna Jašková, 6. A, ZŠ Týnec nad Sázavou, Název práce: Balada o repasovaném topinkovači

Kategorie: Střední škola

1. místo a Zvláštní cena Národního technického muzea: Martin Mlečka 1.C, Gymnázium Brno, Název práce: O loupežníku Oldřichovi

2. místo: Veronika Lukšíková, CRO2, Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, Název práce: Feník

3. místo: Ivona Sekaninová, 3.A, TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., Název práce: Bílý fén