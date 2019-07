Ten ji pozval na konkurz do Semaforu, uspěla a v divadle (s přestávkami) působila až do loňského prosince. Po letech přišla za Jiřím Suchým s tím, že má ráda vícehlasý zpěv, jestli by s tím nešlo něco udělat.

Co jí odpověděl, nám svěřila Zuzana Stirská sama: „Dobře, můžeš si do té hry vzít sbor, ale maximálně 12 lidí… A tak jsem udělala konkurz. Tehdy po mně chtěli přes noc do programu jméno sboru. Měli jsme tam krátkou medley z gospelů, a já narychlo řekla – Gospel Time. Byl rok 1999 a takhle vznikl první gospelový soubor u nás.“

Pokud se podíváte na datum, dojde vám, že právě letos slaví Gospel Time dvacáté výročí svého vzniku, což je třeba jaksepatří oslavit! A jak jinak, než koncertem souboru? „Rozhodla jsem se, že koncert uspořádám 21. října v divadle Hybernia,” prozradila Zuzana Stirská. „Za ta léta se rodina našich příznivců velmi rozrostla, tak aby se všichni vešli pod jednu střechu a mohli přijít i ti, kdo nás třeba ještě neznají.“

Na koncertě vystoupí i řada hostů. Například Jiří Suchý, Věra Martinová, Petr Jablonský, Karel Voříšek, Zbigniev Czendlík nebo Karel Vágner. Někteří z nich se zúčastnili tiskové konference v pražské restauraci Ungelt. Poslechli si písně Gospel Time, zavzpomínali na historky z období působení souboru nebo letitého přátelství se Zuzanou Stirskou. A tak jsme se dozvěděli o seznámení se zpěvačkou Věrou Martinovou.

„My jsme se poprvé setkaly na pěvecké soutěži talentů, kde jsme byli s Jirkou Helekalem coby hosté. Vyhrála to tehdy mladá holčina, Věra Martinová. Od té doby jsme se občas potkávaly na akcích, ale nikdy jsme spolu nezpívaly. Uvažovala jsem, že ji pozvu do mého pořadu Gospel Time party. Mám moc ráda její písničku Ó, Pane náš, chtěla bych, abychom si ji společně zazpívali. Ale nakonec jsem si řekla, že to chce něco většího, a tak se Věra Martinová objeví jako jeden z hostů výročního koncertu v Hybernii.“

I když název souboru působí tak, že Gospel Time má v repertoáru jenom gospely, není tomu tak. Na koncertech zaznívají různé evergreeny jako například Oh happy day, písně od Edith Piaf a podobně. Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticket Portal.