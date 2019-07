Oblíbená akce se koná pod záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky a vítáni jsou nejen pejsci a pejskaři, ale všichni, kteří mají čtyřnohé kamarády v oblibě.

Jako obvykle bude pro návštěvníky připraven pestrý program plný zábavy, soutěží, pomoci psům v útulcích i osvěty. Přichystáno vše bude tak, aby byli spokojení pejsci i majitelé, kteří budou odcházet poučenější, a dozví se zase o chlup víc o svých čtyřnohých parťácích.

Na Psím dni si přijdou na své všichni – psi, rodiče, děti, milovníci voříšků i chovatelé čistokrevných plemen. Na téhle akci se ale především myslí na ty pejsky, kteří neměli štěstí na svého páníčka a stálý domov. Proto se i letos představí čtyři útulky a jejich svěřenci dostanou šanci.

S pejsky bez domova se můžete seznámit a adoptovat je. Pokud je adopce velký krok, můžete pomoci i jinak. Útulky budou na místě prodávat své výrobky a jejich koupí podpoříte jejich činnost. Také se můžete podívat do stánku Super zoo a tam vybrat dárky, které by pejskům udělaly radost. Navíc na Psím dni proběhne velkolepá tombola s bohatými cenami. Výtěžek z koupě lístků se rozdělí mezi přítomné azyly. Čím více z vás dorazí, tím větší šanci na lepší život pejsci z útulků dostanou.

Vstup na Psí den i startovné do soutěží je zdarma, tudíž budete moci své pejsky přihlásit do tradičního zápolení, jako je psí dostih a tolik sledovaný skok do výšky, odkud v loňském roce vzešel nový psí rekordman. Na Psím dni je připraven bohatý program a hlavně spousta cen pro všechny soutěžící a jejich pejsky.

Majitelé si mohou na jednom místě pořídit všechno, co pro pejska potřebují. A to od základních věcí, jako jsou třeba granule a pamlsky, přes hračky, až po různé speciální "vychytávky " a nejnovější druhy pochutin na trhu. Jako památku si pejskaři odnesou fotografie z foto koutku.

Během dne vystoupí na Psím dni i VIP osobnosti. Všichni pozvaní mají samozřejmě pozitivní vztah ke psům. Buď dorazí s vlastním psem, nebo na pódiu podpoří chlupáče z útulku a představí jej divákům.

Kromě zábavy má Psí den za cíl také pejskaře poučit a pomáhat jim. Letos se pozornost soustředí na první pomoc psům. Dozvíte se, jak se zachovat v případě úrazů, přehřátí, otravy či nemoci a na místě si budete moci pořídit psí lékárničku obsahující všechno, co pejsek v případě zdravotních problémů potřebuje. Novinkou bude možnost stříhání drápků zdarma, které zajistí šikovný personál z přilehlého psího salonu Jenny. Kromě zastřižení drápků mohou hosté na akci navštívit i další stánky zaměřené na poradenství ohledně výchovy a zdraví psa.

Po celou dobu bude na akci zajištěno občerstvení, v rámci kterého si vyberou opravdu všichni. Z blízkého pivovaru poteče zlatý mok proudem a nouze nebude ani o sladkosti. Z Psího dne budou odcházet spokojení a najedení nejen psi, ale i jejich majitelé.