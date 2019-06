Tereza Hirsch je mladá a úspěšná režisérka, scenáristka a producentka. Narodila se německé matce a českému otci. Vyrůstala v Praze. Filmařinu studovala v Los Angeles.

„Došlo k tomu v podstatě náhodou. Chtěla jsem si někam odjet odpočinout a zvítězilo Los Angeles, kde se mi moc zalíbilo. Říkala jsem si, že bych tu mohla zůstat déle a začala jsem tam tedy studovat na New York Film Academy filmovou a mediální produkci,” uvedla Tereza Hirsch.

Na svém kontě jako režisérka má zatím tři krátkometrážní filmy, ale dva z nich jsou známé po celém filmovém světě.

Její režijní debut z roku 2016, drama The Guilt List se dostal na více než 60 světových filmových festivalů a vyhrál 16 cen, mimo jiné za nejlepší krátký film a nejlepší kameru na mezinárodním filmovém festivalu v Brazílii. Děj filmu se odehrává v Kalifornii, roku 1953, kdy se mladá Američanka Grace zamiluje do československého imigranta Tommyho, a netuší, jaký dopad na jejich lásku bude mít Studená válka.

„Měla jsem štěstí, že se sešel dobrý nápad, bezva herci a byl to právě můj absolventský film na škole v Los Angeles,” prozradila talentovaná režisérka. Tento úspěšný krátkometrážní snímek plánuje Tereza Hirsch natočit jako celovečerní film, který se bude natáčet v Čechách i v Americe.

V roce 2018 začala Tereza Hirsch natáčet snímek, který je inspirován životem a prací žijící válečné fotografky Jany Andert.

Fotografka Alex se se vrací do Prahy po dlouhé nelehké době strávené v Iráku a nedokáže se s tím, co zažila, vypořádat. Především obraz iráckého chlapce Aliho jí nejde z hlavy, ačkoliv si nechce připustit zažité trauma. Přesto se Alex vrací ke své nebezpečné práci. Postavu fotografky si zahrála Lucie Vondráčková, která se objevila v roli, kterou velice mile překvapila. Jak došlo vůbec ke spolupráci?

„Lucka se o mě dozvěděla díky The Guilt List, který se promítal na festivalu v Montrealu. Napsala mi, že se ji film líbil a slíbily jsme si, že se potkáme osobně. V létě loňského roku jsme se tedy sešly v Praze a dostaly jsme chuť spolupracovat. Řekla jsem si, že by to bylo zajímavé Lucku obsadit. Chtěla jsem ji ukázat v úplně jiném světle. Nakonec Lucka roli zvládla skvěle. Nejen já jsem byla nadšená, ale i ohlasy publika jsou pozitivní,” sdělila režisérka o spolupráci s Luckou.

Film, který měl premiéru 5. ledna 2019, již tři měsíce putuje po světových filmových festivalech a na svém kontě má již 10 cen. A to z festivalů v Indii, Chile, Kanadě, Anglii, Rusku, USA, Portugalsku. Na festivalu v Los Angeles nezískal cenu jen samotný snímek, ale i Lucie Vondráčková. Držme tedy filmu pěsti, aby získal aspoň dalších 10 cen. Rozhodně si to tento film zaslouží.