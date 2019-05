Během muzikálového koncertu zazní árie z muzikálů Bídníci, Fantom opery, Kočky, Šumař na střeše, Noc na Karlštejně, Sunset Boulevard, Carmen, Ples upírů a také slavné časem prověřené evergreeny jako My Way, New York, New York, Strangers In The Night, Can´t Take My Eyes Off You, píseň Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na Západě nebo titulní melodie z filmů o Vinnetouovi.

Zpěváky doprovodí Collegium Modern Prague Orchestra s dirigenty Michalem Macourkem a Petrem Jiříkovským. Jde o nově založené hudební těleso a půjde o jeho úplně první koncert.

Orchestr vznikl z popudu dvou spolupracovníků, kteří se blíže poznali při přípravě muzikálu Ples upírů - dirigenta Michala Macourka a Michaela Prostějovského, který libreto zmíněného muzikálu přebásnil do češtiny. Vzápětí vstoupil do příprav nového orchestru také dirigent a klavírista Petr Jiříkovský, dlouholetý kamarád a spolužák Michala Macourka.

Základní myšlenkou bylo vytvořit těleso se stálými členy, které by bylo schopné hrát hudbu muzikálovou, filmovou, ale i vážnou. Nakonec se podařilo dát dohromady špičkové umělce, kteří se dobře znají již z předcházejících projektů a kteří si rozumí nejen profesně, ale i lidsky.

Výtěžek z koncertu pořadatelé Collegium Modern Prague a spolek CMP věnují Domovu sv. Karla Boromejského, který se věnuje péči o nemocné seniory.