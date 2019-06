Olga dojela nejtěžší rally světa jako první češka. Už dvakrát! První Dakarskou rally jela na čtyřkolce a další na SxS.

Olga Roučková je velmi zaneprázdněná žena, ale i tak si našla čas vysvětlit, proč vznikla nová kniha: „Po posledním Dakaru jsem měla potřebu se se svými fanoušky podělit o mé zážitky na Dakaru, proto jsme se domluvili s Monikou Nikodémovou a napsali knihu Rallye Dakar: Peklo na zemi. Je to kniha o splněných snech, zdolávání překážek a vůli vítězit.“

O čem kniha je vystihuje již její název a stručný úvod, z něhož vyjímám, jak se Ollie k Dakaru dostala a co pro ni znamená: „Rallye Dakar 2018 převrátil můj závodní život naruby. Dojela jsem na 26. místě mezi quady a na 3. místě mezi ženami. Už od malička jsem sledovala tento legendární a nejnáročnější závod planety. Inspirovaly mě kariéry úspěšných světových rallye závodnic, které se nebály do tohoto dobrodružství jít. Na své čtyřkolce jsem dosáhla všeho, co šlo – stala jsem se mistryní ČR, Německa, mistryní Evropy, a tak Dakar byl pro mě vyústěním mé závodní kariéry. A zároveň i vyplněním dětského snu.“

„Účast na Dakaru není jednoduchá. Musíte mít stroj, který odpovídá přísným homologačním pravidlům. Musíte se na Dakar akreditovat. Musíte mít za sebou tým, který se za vás zaručí. Musíte sehnat dostatečné množství peněz. Proto je postavit se na start velmi složité. Při závodění se musím stoprocentně soustředit, na nic jiného není čas. Na pocity už vůbec ne. Jak závod probíhá, co všechno tomu předcházelo i co se ve mně odehrávalo, jsem se pokusila sepsat v této knize.“

A co když Ollie zrovna nejede nebo netrénuje?

„Ale jakmile sundám helmu, už jsem zase princezna, která si potrpí na takové ty klasické věci, jaké holky obvykle rády dělají. Řeším motorkovou módu, zbožňuji pohodlí, byť jen ve stanu, a na každé rally si ráda najdu trochu času i na dobrou knihu. Závodění miluji. Je mou prací i koníčkem.“

No není to roztomilé? Ollie Roučková – Dakarská princezna…

A co by to bylo za křest, kdyby nová kniha neměla kmotry? A kniha Olgy Roučkové jich má hned několik: zpěvačku skupiny ABBA STARS – Genny Ciatti; zpěváka Petra Pecha, mohli jste ho vidět například v muzikálu Mamma Mia!; perkusistu, bubeníka a facilitátora Tokhiho; fotografa Ondřeje Zárubu, jenž nafotil většinu fotografií v nové knize a za BigShock přišel pan Štěpán.

Tak ať se dobře (a hodně) čte!

