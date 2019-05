V nové knize Komunistické lágry popisuje autor Jiří Padevět čtenářům místa v dnešní České republice, na kterých totalitní komunistický režim zřídil lágry a která jsou neodmyslitelně spojená s komunistickým terorem, páchaným na nevinných obětech.

Průvodce zachycuje období od roku 1948 do počátku 60. let minulého století. Většina lokalit, kde existovaly tábory nucené práce, pracovní tábory nebo nápravně pracovní tábory, tedy místa internace a násilí zřízená komunistickým režimem, vypadá dnes zcela jinak než v padesátých letech a jejich proměna čtenáře překvapí. Nejen proto je nutné připomínat, co a kdy se na těchto místech odehrálo. Je důležité pamatovat si, kdo za tímto smutným obdobím stál, abychom se vyhnuli jeho opakování.

Jiří Padevět je český spisovatel, knihkupec a nakladatel. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. Za stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník roku 2013. Na Stream.cz má vlastní pořad Krvavá léta, ve kterém diváky seznamuje s místy spojenými s nacistickou a komunistickou tyranií.

Křest nové knihy Komunistické lágry proběhne ve čtvrtek 16. května v 17 hodin v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze.