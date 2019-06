Narodil se 10. června 1949 v pražské rodině, která byla svým způsobem výjimečná. Zatímco dědeček Otakar Zich byl hudebním skladatelem a zakladatelem katedry estetiky Univerzity Karlovy, druhý dědeček z matčiny strany Karel Moravec byl houslista, violista a profesor pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU, člen Ševčíkova kvarteta. S hudbou měl co dočinění také zpěvákův strýc Jaroslav Zich, skladatel, klavírista a hudební teoretik.

První hudební kroky Karla Zicha byly spojeny se skupinou Framus, která se později, když do ní vstoupil Michal Prokop, změnila ve Framus Five. To už ale Karel Zich studoval skladbu, kontrapunkt a harmonii na konzervatoři. Ovšem vysokoškolský diplom a doktorát získal na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociologií a hudební estetikou.

Jedině talent a hlas ho dovedly ke skupině Spirituál kvintet, kde působil v letech 1968 - 1973, poté se prosadil jako zpěvák s kytarou a vlastním repertoárem. Po prvních úspěšných singlech (Hej, pane průvodčí, Rodinné album, Alenka v říši divů, Proud řeky důvěrně znám) následovalo výtečné autorské album Dům č. 5 (1975) a posléze i vlastní koncerty se skupinou Flop.

S touto kapelou vystupoval jak v tehdejším Československu, tak v řadě zemí, vedle Polska a Německa také v USA, Kanadě, Austrálii, Chile, Brazílii nebo na Islandu. Několikrát se úspěšně představil nejen na festivalech v tuzemsku (Bratislavské lyra, Děčínská kotva), ale také na mezinárodních kláních v Sopotech a Drážďanech.

Za svého života prodal více než milion desek a v anketě Zlatý slavík patřil od poloviny 70. let k nejúspěšnějším interpretům. Postaraly se o to hity jako Máš chuť majoránky, Měla na očích brýle, Beatles bylo víc, Jednou už jsem tě získal málem, Paráda, Není všechno paráda, Kola pop music se točí dál nebo Na prvním programu. Jednou ze Zichových nejúspěšnějších desek bylo album Paráda (1983), které přineslo známé rokenroly z repertoáru Elvise Presleyeho, s nímž ho pojila podobná barva hlasu.

Jako jeden z hvězdných protagonistů (Eva Pilarová, Josef Laufer, Petra Janů, Lešek Semelka nebo Věra Špinarová) se objevil i na albu Titanic (1977), což je pop rockovým muzikál Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovcem.

V minulosti míval v roli hosta na koncertech často Lenku Filipovou, s níž natočil úspěšné duety Mosty a Honem, honem. Spolupráci s dalšími zpěváky se nebránil - několik dalších dvojzpěvů nazpíval například s Vlaďkou Prachařovou, Jiřím Vondráčkem, Jitkou Zelenkovou, Pavlem Bobkem nebo Petrou Janů.

V posledních letech vystupoval Karel Zich jak sám se svou kytarou, tak od roku 1992 opět se Spirituál kvintetem, k němuž se po devatenácti letech vrátil. Úspěšnou kariéru oblíbeného interpreta přervalo nečekané úmrtí, k němuž došlo 13. července 2004 na Korsice.

