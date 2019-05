Muzikálová verzi známého filmu nabízí vedle známých gagů a slovních hříček nabízí všechny původní písničky, včetně té nejznámější Nech brouka žít. Dvojice autorů, dnes již klasiků české komedie, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, jsou bezpečnou zárukou inteligentního humoru a mistrně vypointovaných situací.

Zkušený scénárista a režisér Radek Balaš pak z uvedených kvalit míchá pestrobarevný koktejl, který uvádí už od listopadu minulého roku Divadla Broadway. V němž se objeví řada známých herců a zpěváků.

Adaptace filmové předlohy samozřejmě obsahuje i skladby, známé z filmového plátna, z nichž mnohé napsal hitmaker Vítězslav Hádl. S písněmi jako Vyhrát se dá, Znám křišťálovou studánku, Nech brouka žít, Žít je fajn, Sexy třída tým, Znám tu louku voňavou, Vem si ten závoj, Sexem sek jsem nebo Lásko, Amore patří i k vděčným číslům uváděného muzikálu, jehož producentem je syn známého skladatele - Daniel Hádl.

V případě divadelního Trháku tak vstupuje na muzikálové jeviště Vítězslav Hádl, který je jinak autorem mnoha desítek popových hitů, poprvé. Tak jako tak ale nejspíš nebude jeho prvním a posledním muzikálem.

„Já už mám doma delší dobu hotový skutečný muzikál, ale jelikož je jeho adaptace skutečně náročná, jsem ochoten počkat další léta. Jde mi o to, že ve svém věku už nemíním riskovat výsledek jen proto, že by měl člověk dělat spoustu ústupků. Nejsem proti kompromisům, ty nakonec potkávám celý život, ale pokud by takový kompromis měl poškodit výrazně výsledné ztvárnění muzikálu, raději jej nevytvořím,“ tvrdí Vítězslav Hádl.

Vítězslav Hádl je podepsán pod hity jako Já jsem tvá neznámá (Hana Zagorová), Dávné lásky (Hana Zagorová a Karel Gott), Jen já a motýl (Iveta Bartošová), Jednou je hůř, jednou je líp (Jiří Korn), Múzy (Helena Vondráčková), Kino Gloria (Petr Rezek), Zatracenej čáp (Marie Rottrová a Pavel Landovský), Benjamin (Hana Zagorová) nebo Tvá země (Waldemar Matuška).

Alespoň jednu píseň od něj má ve svém repertoáru řada českých pop interpretů, ať už jde o Karla Gotta, Evu Pilarovou, Milana Drobného, Yvettu Simonovou, Dalibora Jandu, Milušku Voborníkovou, Jaromíra Mayera, Jitku Zelenkovou, Jiřího Štědroně, Naďu Urbánkovou, duo Stanislav Hložek – Petr Kotvald nebo Valérii Čižmárovou.

Jako autor uspěl na soutěžích i festivalech, například v mezinárodní části festivalu Bratislavská lyra 1982 byla jeho písnička Sblížení (v podání Heleny Vondráčkové) oceněna stříbrnou lyrou.

Vítězslav Hádl je také autorem hudby přibližně k šedesáti filmům a televizním inscenacím. Pravděpodobně první filmovou písničkou Vítězslava Hádla je dnes už slavný duet Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře Znala panna pána, který zní v úspěšné komedii Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Jiná titulní písnička Je ráno, kterou napsal a současně i nazpíval, zaznívá zase ve filmu Křtiny.