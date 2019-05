Pražský rodák přišel na svět 17. května 1949 a podobně jako jeho sourozence, to táhlo i jeho odmalička ke kumštu. V devíti letech byl sólistou Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, který tehdy vedl Bohumil Kulínský.

Jako muzikální hoch se učil hrát na klavír, ale také na kytaru a akordeon, což se mu hodilo během studia na gymnáziu, kde se stal členem kapely Mickey. S touto kapelou hrál věci Holies, Seachers a dalších kapel merseysoundu.

Po maturitě pracoval Jiří Korn jako bankovní úředník - ale jen krátce, protože začal hrát ve slavné kapele Rebels (1970 - 1971). Ta koncertovala i v zahraničí a natočila kultovní album Šípková Růženka. Po rozpadu Rebels zakotvil ve skupině Shut Up Františka Ringa Čecha, která v té době působila v pražském Semaforu. Ale ani tam nepobyl dlouho, protože ho více lákalo angažmá v Jandově skupině Olympic (1971 - 1973), kde hrál na baskytaru a zpíval.

Mezitím se v roce 1971 odvážil soutěžit na festivalu Intertalent v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlíně). Díky této soutěži a písní Karla Svobody a Zdeňka Rytíře Yvetta se mu souběžně otevřela dráha sólového zpěváka doma, ale třeba i v německém teritoriu.

To byl moment, kdy Jiří Korn začal opouštět parketu rockera. Jako sólový zpěvák, i když v té době ještě působil ve skupině Olympic a soutěžil s Ondráčkovou a Borovcovou Písní pro tvé dítě v roce 1972 na Bratislavské lyře, a proto bylo jen otázkou času, kdy bude stát na rampě sám...

Povedlo se mu to u Orchestru Václava Hybše, kde vystřídal Waldemara Matušku a kde se vypracoval na sólového zpěváka. V letech 1974 - 1975 zabodoval na festivalu Děčínská kotva, kde hned dvakrát získal Cenu publika. Mimořádný úspěch v podobě ceny Grand Prix de Paris la chanson ho neminul koncem roku 1976 v Paříži, kde mu k vítězství pomohla písnička Josefa Kolína a Vladimíra Čorta Hydroplane, která se v české verzi jmenuje Robinson.

S Orchestrem Václava Hybše spolupracoval až do konce roku 1977, potom nastudoval s kapelou Eduarda Parmy vlastní koncertní show Zpívání v dešti. Tam už šlo o zpívání s tancem a stepem.

V té době už spolupracoval s Helenou Vondráčkovou, s níž natočil několik duetů a nastudoval několik tanečních čísel. Ale teprve až koncem roku 1981 vyjeli se společnou show Já na bráchu blues, doprovázel je Orchestr Gustava Broma. S písní Tančit prý je krásné vyhráli v roce 1983 Děčínskou kotvu.

Právě z osmdesátých let pochází mnoho jejich duetů a tanečních vystoupení doma a v zahraničí. Později spolu moderovali televizní pořady To je šoubyznys a Šoubyznys. Ještě předtím se však Jiří Korn uplatnil i v pořadech Možná přijde i kouzelník.

Bylo to v roce 1986, kdy si Jiří Korn zahrál a zazpíval titulní roli v americkém muzikálu Hans Christian Anderson, které uvedlo vídeňské divadlo Raimundtheater. Od devadesátých let působí Jiří Korn na pražské muzikálové scéně - tituly jako byly Bídníci, Dracula nebo Monte Cristo to vlastně začalo.

Vedle řady muzikálů se Jiří Korn uplatnil také v činohře (Služky) nebo ve filmu (například pohádka Honza málem králem). V několika posledních letech vystupuje ve vokální skupině 4TET.

Jediný speciální mega koncert, kde zazní jeho hity od šedesátých let, proběhne 25. září v pražské O2 Areně.