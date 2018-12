Barvitý životopisný snímek, který se odehrává na rozhraní 19. a 20. století, přinese příběh o německé baronce, jejíž rodina založila výrobu pastelek a psacích potřeb. Ze známých německých herců se v očekávaném filmu objeví například Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner nebo Hannes Wegener. Premiéra filmu, v němž český herec ztvárnil postavu okultisty Aleistera Crowleyho, je ohlášena na příští rok.

„Natáčení provázely nejrůznější organizační komplikace, bylo to celé trochu zakleté. Ale každé filmování je velké dobrodružství... Hrál jsem postavu kdysi známého šamana Aleistera Crowleyho, vyvolával jsem na seanci ve starém šlechtickém sídle ducha ztraceného člověka. A protože každá hra má svou pravdu, tak doufám, že jsem na sebe něco nenachytal,“ říká Jiří Bartoň.

Pro rodáka z Kyjova (ročník 1977), který se navíc uplatnil také jako šansoniér, je to už čtvrtá zkušenost se zahraniční produkcí. Naposledy to bylo v německé kriminálce Der Zürich-Krimi: Borcherts Fall (2016). Jaké to bylo?

„Princip práce je podobný jako v tuzemsku, ale finanční podmínky jsou jiné,” říká herec. „Hrál jsem postavu únosce dětí v německém filmu a produkce neváhala zaplatit mi jeden z nejdražších hotelů v Praze, aby mě měla před natáčením druhý den ráno včas „čerstvého“ na place. Později jsem při jiných různých televizních produkcích pochopil, že toto byl vysoký nadstandard.”

V minulých letech působil v divadlech v Brně nebo v Šumperku, kde vytvořil řadu krásných rolí, dnes je na volné noze v Praze. Objevil se v několika televizních kriminálních seriálech stejně jako v divadelních inscenacích Pan Kaplan má stále třídu rád, Dům, ve kterém už nechci bydlet, Everyman a Leviatan.

Vedle herectví a zpívání se Jiří Bartoň zajímá také o numerologii, současně jako pedagog působí na Mezinárodní konzervatoři Praha. Je také spoluautorem nové publikace Velká kniha herců z první republiky a protektorátu.