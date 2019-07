Slovenská romantická zpěvačka Dominika Stará po úspěchu předešlé balady s názvem Dúfam, vsadila opět na slovenštinu. Jejím novým počinem je skladba s názvem Neodolávaj. I když jde o píseň, která vás roztančí horkými latino rytmy, Dominika zůstala věrná svému typicky něžnému projevu. Žádnou infantilnost však nečekejte. Zpěvačka dozrála a v textu se zpovídá ze zklamané lásky.

„Je to moje osobní zpověď, ale jsem přesvědčená, že se v příběhu najde spousta mladých lidí,“ prozradila. Navzdory zlomenému srdci příznivcům vzkazuje, že to stálo za to. „Skladbu jsem nazvala Neodolávaj a vypráví o mé loňské letní lásce. Letní lásky, ať už dopadnou jakkoliv, jsou úžasné a je potřeba je zažít. Takže neváhejte a jděte do toho. To je hlavní myšlenka mé skladby,“ připomíná Dominika. Text přitom napsala spontánně.

„Je v něm všechno, co jsem mé letní lásce nedokázala říct. Také se vracím do momentů, kdy jsem uvažovala, jestli ten vztah má smysl a jak jsem se mu snažila v začátcích odolávat. A potom, když jsem se mu absolutně přizpůsobila, ztrácela jsem se v daných momentech a vroucně si přála, aby nikdy neskončily. Bohužel, stalo se. Ale nelituji toho. Alespoň jsem získala inspiraci pro tuto skladbu,“ směje se.

Krásná rodačka ze Šamorína si během soutěže, ale i po ní, vytvořila obrovskou fanouškovskou základnu. Je tak obdivována nejen za svůj procítěný pěvecký projev, ale také za svou skromnou a jemnou povahu. Dominika se nikdy netajila tím, že pochází z hluboce věřící rodiny a pokora k lidem z ní přímo čiší.

Velký úspěch zaznamenala také v USA, kde několik let žila, skládala nové písně a koncertovala pro tamní publikum. Nyní je však zpět na Slovensku a chystá se koncertovat nejen ve své rodné zemi, ale brzy zavítá také do ČR.

Jak se Dominice nový klip povedl, na to se můžete podívat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=7B-tZ5kVxdY&feature=youtu.be