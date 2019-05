Po skončení soutěže vydala Alžběta své první album "To cítím" s veleúspěšnými singly "Andělskej flám" a "Jak silná mám tu stát. Její hvězdnou kariéru však nastartovala píseň "Proud mezi námi", kterou nazpívala společně s kapelou Reflexy a která se stala v roce 2016 jedním z nejhranějších hitů v českých rádiích. Na kanále Youtube má tato skladba přes 6 milionů zhlédnutí.

V poslední době o Alžbětě nebylo ani vidu, ani slechu. Není to však proto, že by o její osobu nebyl zájem. Alžbětě se stala dle jejích slov nejkrásnější věc v životě, kdy se jí minulý rok v červenci narodil syn Louis. Proto si populární zpěvačka dala rodinnou a tvůrčí pauzu a synkovi se chtěla věnovat opravdu naplno.

Avšak jako každému správnému muzikantovi, i Bětce začala hudba velmi chybět, a tak se rozhodla do toho praštit, a od května se vydává na dlouhou koncertní šňůru. Vídat ji budete opravdu často, neboť o lukrativní nabídky nemá nouzi. Během léta odehraje Alžběta pár koncertů a na zimu chystá své první velké turné pod názvem "Vánoční Kolečko", během kterého představí nejen své autorské písně, ale i světoznámé vánoční hity a koledy ve speciálních aranžích. Mimo to se pouští do natáčení nového alba, které by mělo být celé v češtině.

Svůj soukromý život si Alžběta velice střeží a dle jejího prohlášení snad někdy v budoucnu přijde čas, kdy svého syna představí veřejnosti.

VIDEO: Reflexy feat. Alžběta Kolečkářová - Proud mezi námi - https://www.youtube.com/watch?v=aeStsXD3ecc