Posluchači, kteří se nenechali odradit bouřkou nebo krupobitím a přišli na koncert, předem netušili, jak mnoho pro sebe učinili. Všichni muzikanti z osobitého šestičlenného souboru do vystoupení totiž vložili brilantní hudební výkony, jiskřivou energii, co navodila atmosféru pohody, a docela určitě přidali i kousek svého srdce.

V textu jedné z úvodních písniček zaznělo, že je možné vznášet se Malý kousek nad zemí, a to se včera večer díky Cimbal Classicu mnohým dělo. Velmi potěšily písničky časem prověřené, jako je nádherná a baladická Vrávorám nebo posluchačsky sympatická Přátelé moji milí. Nadchly ovšem i ty novější, jako třeba mystická Madona poutnice.

Jádrem koncertu byly písničky z posledního cd Cimbal Classicu, co nese mnohoznačný název Nepřestaň si malovat. Vyšlo při příležitosti 25 let trvání ojedinělého hudebního seskupení.

Společné roky jeho zakladatel a kapelník Dalibor Štrunc výstižně označuje jako čtvrtstoletí laskavé hudby. Je to zajisté i 25 let jeho poctivé a vytrvalé muzikantské práce, která je znát za každičkou písničkou a potvrzuje, že právě on je silnou duší souboru. Jeho žena Kateřina je královnou houslí, zpěvu a něžným srdcem Cimbal Classiku. A když písnička jejich hlasy propojuje, je to jako když duše se srdcem zatancuje.

Písničky Cimbal Classicu jsou nejen laskavé, ale jsou i léčivé. Léčivé a hladivé, jako pohádky. Tak skončeme pohádkově: bylo nebylo, před dvaceti sedmi lety se pár muzikantů z Prahy rozhodlo založit kapelu. A pak se za nocí, co nechodily spát, na festivalu Okolo Třeboně, zrodil Cimbal Classic.

Pokud se letos začátkem července do Třeboně vypravíte, zase je tam uvidíte a uslyšíte. Pokud nechcete čekat, potěšte se kdykoliv na youtube jejich nejnovějším videoklipem k písničce Noc s pastýřem. Přitom můžete vysílat vroucné přání, aby nehráli jen okolo Brna a Okolo Třeboně, ale častěji i okolo Prahy.