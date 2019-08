První cizinec posprejoval fasádu domu v Karmelitské ulici za notné podpory svých kamarádů. Svědek, který si jich všiml, se proto obrátil na hlídku městské policie. Nakonec strážníkům pomohl i s jejich nalezením na Hlávkově mostě, kde skupinku 4 osob odpovídajících popisu nalezli. Na základě podezření z trestného činu byl jeden z nich, osmnáctiletý mladík, zadržen a předán Policii ČR.

Druhého „umělce“ zachytila hlídka vykonávající běžnou dohledovou činnost v ulici Dukelských Hrdinů přímo při činu. „A tak byl jen chvilku poté, co pokreslil skleněnou výplň okna, zadržen. Také v tomto případě se jednalo o cizince, který se čin ani nepokusil skrývat. Jak strážníkům sdělil, měl za to, že se to může,! sdělila mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová.