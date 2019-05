Praha má v odchovu supů prvenství

Zoo Praha již několik let podporuje ochranu dravců na Balkáně a přesun chovného páru – Lilly a Endyho – do Bulharska je dalším počinem v záchraně těchto nejvzácnějších evropských supů.

Lilly je dokonce jedním z mála supů balkánské krevní linie zahrnutých v evropském záchranném programu. Vylíhla se v roce 1996 v přírodě v Bulharsku. Endy je prvním mládětem supa mrchožravého vylíhnutým v Zoo Praha. Tři z jejich společných mláďat byla v Bulharsku již vypuštěna.

Od roku 2016 poskytly 4 evropské zoo k návratu do přírody v Bulharsku deset mláďat supů mrchožravých. Pět se vylíhlo v Zoo Praha, další 2 odchovali v pražské zoo pěstounští rodiči. V letech 2002-2018 v Zoo Praha odchovali 22 mláďat, čímž drží prvenství v počtu odchovaných mláďat mezi zoologickými zahradami.

Musejí být mladí

„Vzhledem k tomu, že mláďata do reintrodukčního programu musí být dle použité metody ve věku jen několika týdnů, rozhodli jsme se přesunout celý pár do chovné stanice, abychom omezili transporty a náročnou cestu mláďat do 1700 kilometrů vzdálených hor Východních Rhodopů,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl. „Takto budou moci kolegové přepravovat mláďata operativněji na hnízda adoptivních rodičů v přírodě, odkud pak přirozeně odlétnou.“

Také poštolka jižní byla vyhubena

Se supy odjely i dvě mladé poštolky jižní, další vyhynulý druh bulharské aviafauny. Poštolky odchovala pražská zoo, do přírody se je daří vracet zásluhou organizace Green Balkans.

Pražská zoo se připojila k ochraně poštolek jižních v roce 2017 a již v roce 2018 se podařilo odchovat první mláďata.