Kdo by neznal odrhovačku o coby malý ptáček plačícím malém Strahováčkovi. Tato milostná trýzeň dotyčného doložena není, faktem však je, že na Strahově pod pražským Petřínem byl již roku 1140 založen klášter řádu premonstrátů.

Stalo se tak díky iniciativě olomouckého biskupa Jindřicha Zdíky a českého knížete - budoucího krále Vladislava II. (ten zde byl i roku 1781 pohřben, stejně jako v pobělohorských časech zakladatel premonstrátského řádu sv. Norbert, jehož ostatky sem byly převezeny pod dozorem vojska Albrechta z Valdštejna z Magdeburgu a Strahov se tak stal centrem řádu).

První mniši sem dorazili roku 1143, a to z kláštera ve Steinfeldu, ležícím ve vestfálsku (odtud přišli duchovní i do kláštera v Želivi, známého z poválečných časů jako internační tábor pro režimu nepohodlné kněží).

Ohnivý kohout zde řádil v roce 1258, po vyhoření došlo k jedné z nejzásadnějších přestaveb, barokní vzhled klášternímu komplexu přinesl přelom 17. a 18. století, kdy zde zanechal své tvůrčí stopy Anselmo Martin Lurago, známý italský (v závěru života pražský) architekt, pokračovatel linie prezentované Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Veřejnosti přístupné jsou dvě významné sekce objektu - obrazárna a knihovna. Strahovská obrazárna byla založena roku 1835 opatem Jeronýmem Josefem Zeidlerem, a to i z důvodu vystavení slavné Dürerovy Růžencové slavnosti, kterou v té době klášter vlastnil. Tento skvost doplnilo dalších 400 obrazů, koncem 70. let 19. století zde bylo katalogizováno více než 1000 položek.

Výběr ze současné sbírky nabízí díla z 14. - 19. století, v křížové chodbě je do 30. května k vidění retrospektiva Jana Grimma. Působivá je nová expozice v klenotnici s monstrancemi, kalichy apod. z roku 2017, románský sál je věnován sv. Norbertovi.

VIDEO: Obrazárna

Prohlídka strahovské knihovny dává nahlédnout do teologického (z let 1671 - 1679) a filozofického sálu (z 18. století), nechybí zde kabinet kuriozit. Oba sály fascinují stropní freskou (v teologickém sále je to dílo opata Siarda Noseckého, ve filozofickém malíř Anton Maulbertsch roku 1794 za pouhého půl roku vyhotovil s jedním pomocníkem alegorii duchovního vývoje lidstva), stejně jako množstvím uložených knih.

Celkem knihovna schraňuje přes 200 000 knih, více než 3 000 činí rukopisy, jsou zde i prvotisky a libri prohibiti - knihy zakázané. Knihovna slouží i badatelům, v objektu kláštera sídlí Památník národního písemnictví. Mezi kuriozity patří údajné mládě blbouna nejapného, zatímco v téže chodbě vystavená kopie Strahovského evangeliáře již není bizarní hříčkou fantazie.

VIDEO: Knihovna

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie stojí historické varhany z roku 1774, jejichž píšťaly rozezněl v roce 1787 i W. A. Mozart. V zahradní restauraci s nádherným výhledem na panorama Prahy je možno ochutnat pivo z klášterního pivovaru.

Nasát atmosféru kláštera bez povinnosti vstoupit do řádu má tedy coby návštěvník každý zájemce o historii a kulturu, nádherně zpracovanou virtuální prohlídku najdete ZDE - ale pokochat se prezentovanou krásou na vlastní oči je jiný zážitek. Strahovský klášter v minulosti navštívil admirál Nelson i manželka Napoleona Bonaparta – dnes čeká i na vás.