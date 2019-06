Tato putovní výstava byla vytvořena u příležitosti Roku lidové architektury 2017 a seznamuje návštěvníky s památkami lidové architektury v Plzeňském kraji. Na jejím vzniku se podíleli odborní pracovníci z muzejních institucí, které zřizuje právě Plzeňský kraj. Výstava tak představuje velké množství lidových památek z Plzně, Rokycan, Klatov a Horažďovic, Sušice, Tachova či Domažlic.

V Plzeňském kraji je velké množství míst, jež mají památkovou ochranu. V současné době je u nás prohlášeno 5 míst za vesnickou památkovou rezervaci a již 44 míst za vesnickou památkovou zónu.

Na Rokycansku jsou 3 oblasti s lidovou architekturou. První najdeme v okolí Zbiroha a Radnic, druhou oblastí je Podbrdsko a třetí je pak okolo Ejpovic.

Výstavní panely doplněné bohatou fotografickou dokumentací návštěvníky seznámí s vesnicí Dobřív, vesnickou památkovou zónou, kde se zachovala opravdu početná skupina roubené lidové architektury. A poté se vsí Ostrovec, vesnickou památkovou rezervací, kde rovněž zůstal ucelený soubor roubených staveb, převážně obytných domů a hospodářských stavení.

Dále je výstava doplněná kresbami regionálních malířů – Miroslava Kozlíka z Dobřívi a Alexandra Meduly z Hrádku u Rokycan, který vytvořil i úžasné dřevořezby. Nepřehlédnutelné jsou rovněž detailní miniatury lidových staveb z dílny K. L. Hájka a Václava Procházky. Těšit se také můžete na lidový nábytek a předměty denní potřeby ze sbírek muzea.

Lidovou architekturu si můžete prohlédnout ve výstavním sále rokycanského muzeu v ul. J. Knihy, vždy od úterý do neděle, od 8.00 do 12.00 a 12.30 do 16.00. Výstava byla pro veřejnost otevřena 21. června, potrvá až do 29. září.

Další informace na www.zcm.cz