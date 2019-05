„Eliška s Gínem provádí velmi krásnou terapii rukou i nohou. Této úžasné princezně to pomáhá natolik, že po velmi krátké době začala sama nalévat hrníčkem Gínovi vodu do misky. I my plakali radostí,“ přiznala Jaroslava Polacseková, místopředsedkyně spolku Šťastný pes – Handicap z Kadaně.

Právě tam putovaly nadační peníze na výcvik psa pro Elišku, která je na invalidním vozíčku, do rukou vezme pouze lehčí věci, sama se neoblékne a nepodá si ani spadlé předměty na zem.

„Příspěvek pomohl k proplacení trenéra, který cvičil Gína. Výcvik asistenčních psů je časově i finančně náročný, stojí asi 220 tisíc korun, probíhá v domácím prostředí. Eliška je nemluvící, tak bylo zapotřebí vycvičit pejska tak, aby reagoval na klikr, s jehož pomocí si ho Eliška přivolává, ukáže na spadlý předmět, a Gíno ho okamžitě podá. Eliška se s Gínem poprvé viděli v srpnu, oba se za tu dobu spolu sžili, a dnes pro ni pejsek pracuje tělem i duší. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci,“ řekla Bc. Veronika Dostálová, ředitelka Nadace AGEL, s tím, že v těchto dnech Eliška a Gíno spolu absolvují první společný pobyt v lázních, v Sanatoriích Klimkovice.

Gíno se stal novou rodinnou oporou nejen pro Elišku, ale i pro její maminku. Eliška se s ním cítí v bezpečí a lépe snáší nemocniční hospitalizace i lázeňské procedury.

„Hospitalizace v nemocnicích nesla Eliška velmi špatně, ale od doby, kdy ji v nemocnicích začal Gíno doprovázet, se už nebojí. S rodinou jsme v neustálém kontaktu a velmi nás potěšilo, kdy i lékaři souhlasili s psím pomocníkem a kamarádem. Eliška se cítí lépe a sebejistěji. Velmi si vážíme pomoci Nadace AGEL, která nám při výchově pejska velmi pomohla,“ dodala Jaroslava Polacseková ze spolku Šťastný pes – Handicap.

Nadace AGEL přispěla již v roce 2016, rovněž částkou 50 tisíc korun, na výcvik asistenčního psa. Tehdy to byl pejsek Oskar pro chlapce Tomáška. Tomášek téměř nemluvil, se svým psím parťákem se za tu dobu plně rozpovídal.