Kam se dnes podíváte, tam uvidíte chytré telefony, tablety a počítače. Moderní technologie přinášejí informace během chvilky z celého světa.

Naši předci takové vymoženosti neměli. Rychlé informace si sdělili a ostatní se dozvěděli z novin, časopisů a knih. Tiskoviny bývaly vzácné a lidé si je půjčovali. Stejné potřeby měli i občané malého města Mirošov na Rokycansku. V roce 1874 byla založena Občanská beseda pro vzdělávací potřeby občanů. Vedlo ji učitelstvo a místní duchovní. Zakládali knihovnu se slušnou četbou a odebírali literární časopisy, které byly hojně čteny.

Zájem byl ale zřídit knihovnu veřejnou pro všechny občany, nejen pro členy Besedy.

Začátkem roku 1919 se konečně podařilo ustanovit Masarykovu obecní knihovnu. Knihy pro začátek vložily místní spolky, nebo peníze na jejich zakoupení. V roce 1927 evidovali již 1745 svazků. S knihovnou vždy spolupracovali významní občané města.

Knihovna se několikrát stěhovala. Původně začínala na městské radnici, ale nyní ji najdete v prvním patře bývalé historicky významné budově obecné školy. Knihovna dnes eviduje kolem 25 000 svazků naučné i zábavné literatury pro děti i dospělé.

Čas se nezastavil ani zde. Eva Rothová se v Mirošově stará o knihovnu již od roku 1985, sleduje novinky, trendy a neustále něco doplňuje.

Tištěné slovo dnes doplňuje i veřejný internet. Konají se tu besedy, výstavy a krásné setkávání lidí, kolem kterých plují příběhy pohádek, lásek, tragédií a faktů. Stačí jen sáhnout.

Je to opravdu již 100 let. Je třeba to připomenout a oslavit.

V sobotu 18. května ve 14 hodin se uskuteční slavnostní zahájení prohlídky knihovny. Country písničky s venkovním posezením se rozezní v 15:30 hodin. Přijďte prožít příjemné odpoledne do městské knihovny v Mirošově.