Vyrazíte-li do Plas již ráno, v hlavní sezóně (červenec-srpen) se Vám jeho brány otevřou již úderem deváté hodiny ranní, vyjma pondělí. Na návštěvníky čekají hned 2 standardní a jeden speciální prohlídkový okruh. Dle mého názoru jsou ale speciální hned všechny tři.

Hlavní prohlídkový okruh vás provede konventem - tedy obytnou budovou mnichů od Santiniho-Aichla. Ta je dnes největší budovou celého areálu a její interiéry na prohlídkové trase jsou opraveny tak, že si myslíte, že jste dorazili do poloviny 18. století. Konvent je budova, kde žili mniši cistercáckého řádu. Tady v Plasích až do 9. listopadu 1785 - tedy do doby, než podlehl rušení klášterů císařem Josefem II. Doba "pomnišská" není v Plasích nezajímavá - naopak. V 1. polovině 19. století kupuje celé panství jedna z nejvýznamnějších osobností své doby - rakouský kancléř Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu. Ten s podstatnou částí své rodiny odpočívá v Plasích v rodinné hrobce dodnes.

Mimochodem, pro ty, kteří by stáli o prohlídku místa posledního odpočinku rodiny Metternichů, mají možnost nahlédnout. Jak na to, vám poradí třeba v pokladně v klášteře.

Klášter kromě hodinové prohlídky konventu nabízí i méně časově náročnou, zhruba půlhodinovou prohlídku hodinové věže s dvoupatrovou královskou kaplí. Část této stavby pamatuje samotné Přemyslovce. Prohlídku hodinové věže doporučím i rodinám s dětmi, které mají strach, že by jejich ratolesti hodinovou prohlídku nezvládly. Součástí prohlídky hodinové věže (jak už její název napovídá) je i prohlídka hodinového stroje ze 17. století, který je v neustálém běhu. Vrchol prohlídky je pak odbíjení v půl. Pokud budete mít štěstí, můžete narazit i na pana hodináře, který se v Plasích o hodiny již léta stará.

Na začátku jsem nastínil speciální okruh. Tím je VODNÍ SYSTÉM. Vodní systém Plaského kláštera je unikátem. Klášter stojí na vodě - tedy - na 5 103 dubových pilotách, které podpírají jak budovu, tak dřevěný dubový rošt. Konstrukci konzervuje voda. Jak se sem dostala, kdo za to může, jak se o systém starají a jak správa kláštera větrá, se dozvíte právě na hodinové prohlídce vodního systému konventu. Důležité je sledovat online klášter v Plasích, neboť tyto prohlídky jsou pouze na rezervaci a při předchozí domluvě (nad 10 osob) ANEBO individuálně v případě, že je správa kláštera vyhlásí. Nejbližší stanovené prohlídky jsou již 13. a 14. srpna! Na tyto prohlídky se můžete rezervovat i jako jednotlivci. Nemáte ještě svou rezervaci? Tak na co ještě čekáte?

Klášter v Plasích zkrátka zve na prohlídky, které nejsou jako jinde. Mají šmrnc a hlavně - mají příběh. Určitě tento barokní skvost při svých toulkách českou kotlinou nesmíte minout!