Klášter Plasy připravil pro své návštěvníky exkluzivní nahlédnutí do zatím nepřístupných míst bývalé prelatury a zámku v klášterním areálu v Plasích. Tato barokní stavba ze 17. století od architekta J. B. Matheye byla reprezentativní částí tehdejšího plaského opatství. Zde se opat setkával s významnými hosty a návštěvami a také zde žil.

Až po zrušení kláštera v roce 1785 a následném odkupu kancléřem Metternichem se od 19. století nazývá prelatura zámkem, neboť Metternich ji přebudoval na letní sídlo.

Z opatských dob se ovšem zachoval skvostný reprezentativní sál s freskou od Lišky a reprezentativním schodištěm. A to, jak se nyní ukazuje, není zcela vše. Památkáři nachází pod vrstvami omítek z 19. století fresky a zbytky štuku právě z dob klášterního fungování. A to vše si budou moci návštěvníci prohlédnout.

Výstava začne 1. června v 10:00 úvodní komentovanou prohlídkou. Potrvá do 30. září 2018. V červnu bude otevřena vždy o víkendech od 10 do 16 hodin, o prázdninách a v září pak denně (kromě úterý) od 10 do 16 hodin. Prohlídka je možná i bez průvodce, přičemž informace budou podány panelovou formou. Přítomní kustodi rádi odpoví na případné otázky.