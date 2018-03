Klášter Plasy letos začne svou návštěvnickou sezónu mimořádně ve čtvrtek 29. března. Návštěvníci budou mít šanci navštívit hlavní prohlídkový okruh konvent, který je provede historií nejen této obytné budovy mnichů, ale dějinami celého cisterciáckého kláštera.

Klášter v Plasích je výjimečný hned z několika úhlů pohledu. Budova konventu je dílem barokního architekta Santiniho, který je znám svým netradičním pojetím baroka. Krása domu není ale ukryta jen ve stěnách, nýbrž i v jejích základech. Součástí základů stavby je rozsáhlý a jedinečný vodní systém, díky kterému se stavba nepropadá do bažinatého podloží v meandru řeky Střely. I o tom na prohlídkách konventu uslyšíte.

Návštěvníci se tak budou moci ve čtvrtek podívat do konventu od 10 do 15 hodin. V další velikonoční dny (30. 3. - 2. 4.) pak od 10 do 16 hodin. V tyto dny, tedy státní svátky a víkend, si kromě konventu prohlédnou i okruh hodinové věže. Hodinová věž od architekta Matheye je poměrně atypickou budovou, neboť se zde prolíná románský, gotický a barokní sloh - to vše v budově, kde se snoubí sýpka, hodinová věž a dvoupatrová královská kaple.

V Plasích zkrátka užije zábavy celá rodina. Jestliže vám procházka historickými budovami bude málo, zeptejte se průvodců na tip na procházku po okolí řeky Střely, kde je stále co objevovat.