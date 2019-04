Příchozí prý vítal buben

Bubnu virbl místo obvyklého zvuku trubky údajně vítal příchozí, od toho je snad odvozeno neobvyklé jméno hradu. Jako první majitel rodového erbu s bubnem je uváděn Heřman z Jeřně a na Nečtinách. Nečtinští byli v přízni se starobylým rodem Bavorů ze Strakonic, erbu střely, ale vznik hradu časově znám není.

Ruina leží v údolí pod obcí Plešnice, asi kilometrová cesta lesem je velmi příjemnou procházkou.

O hradu píše historik A. Sedláček: „Asi hodinu západně od Touškova spatřují se zříceniny hradu Bubna v úzkém skalnatém údolí při řece Mži. V tomto údolí jest tak zastrčen, že příchozí jda od stanice Plešnické uvidí jej teprve, přijde-li k němu samému, ale tím více překvapí mocné jeho zdi na skálu takměř přilepené…“

Opora katolíků

Roku 1333 zabavil Karel IV. Bavorům nečtinský hrad (z něho zbyly nepatrné ruiny), Heřman se uvádí jako pán na Bubnu až v roce 1394. Měl syna Evana, ten patřil za husitských válek k předním katolíkům na Plzeňsku. Po jeho smrti majetek zabrali na pár let páni z Gutštejna. Evanova dcera Jitka ale uplatňovala dědický nárok, vdala se tedy za Jana z Gutštejna a asi za deset let jí byl hrad přisouzen.

Nakonec se tu usadili roku 1471 Chlumčanští z Přestavlk. Kronika píše… „Roku 1534 v nedílu s bratry držel Buben Jiří Chlumčanský z Přestavlk. Blízké tvrzi úlické vládl zeman Šebastian Úlický z Plešnic…“

Hrad Chlumčanští moc neobývali, v polovině 16. století začal pustnout.

Novodobý likvidátor

Průchod k hradu vede mezi skalisky, pak se cesta stáčí k pahorku, na němž trosky stojí. Zachoval se zbytek vstupní věže s branou, která vede do obdélníkového nádvoří. Jeho severní stranu tvoří zbytky paláce.

V 60. a 70. letech docházelo ke značné devastaci zříceniny, jeden bývalý zahrádkář dokonce pomocí výbušniny odstřelil část zdiva. Odpálil tak část klenby u paláce, přičemž zasypal ve třicátých letech archeology vykopanou uličku. Byly zavaleny i pískovcové schody, které nyní znovu odhalují. Co ho k tomu vedlo, se neví. Bohužel některé odkryté části hradu byly používány jako nelegální skládka. Což u nás není nic neobvyklého.

O nekulturech

Na hradě se pořádají různé akce, i svatby, Dětský den, promítání filmů... Ruina je volně přístupná. Hrad patří obci Plešnice, správce, Miloslav Holý, si stěžuje na návštěvníky. Někteří by nejraději vyjeli až na nádvoří na motorkách, nebo čtyřkolkách. Řada z nich se chová naprosto nekulturně, lezou po hradbách, ač jsou všude upozornění, že je to zakázáno, nechávají po sobě odpadky. Je udivující, a nejde jen o Buben, pokud si dotyčný doveze plnou petku, plechovku nebo pochutinu v obalu, že odpad nevezme zpět někam do kontejneru.

Dokonce tu před pár lety někdo posprejoval obnovený portál!

Pokud dojedete do Plešnice vlakem, tak se vydejte od nádraží po modré vlevo, přes obec, pod viadukt, tam jsou již směrovky.

V ruině najdete ohniště, kde se dají opéci uzeniny.