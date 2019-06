V rámci slavnostního zahájení byly předány ceny Zlatý velbloud od výtvarnice a designérky Gordany, které obdržely - scénárista a režisér Petr Kolečko, herec, textař a dramatik Zdeněk Svěrák, herečka Daniela Kolářová i dva sympaťáci spojení s Plzní Spejbl a Hurvínek.

Celý týden se v rámci již 6. ročníku Komedy festu plzeňské Měšťanské Besedě konala komediální představení. Ta byla v podání řady zvučných jmen - od Jany Paulové a Pavla Zedníčka, přes Simonu Babčákovou, Lindu Rybovou, Davida Prachaře či Davida Suchařípu až po Martina Zounara, Martinu Randovou, Martina Krause i Danielu Šinkorovou.

„Byl to skutečně týden nabitý vystoupeními i komediálními hrami, vždycky jsme měli plno a standing ovation byl pro všechny asi největší odměnou,” podotkl ředitel festivalu Jiří Turek.

V neděli se pak v amfiteátru OC Plaza uskutečnil celodenní program, kde kromě akcí pro děti, atrakcí, kartářky i divadelního představení Divadla Eva Hruškové a Jana Přeučila, konala přehlídka humorných vystoupení.

Od kapely The Tap Tap, přes Zdeňka Izera, stand up komedy Na stojáka! v čele s Ivou Pazderkovou, přes humorné představení Můžem i s mužem v podání Jitky Sedláčkové, Dáši Zázvůrkové, Vandy Hybnerové a Kateřiny Kairy Hrachovcové.

Celým dnem provázel herec a komik Lukáš Pavlásek, který v úvodu přijel před diváky na velbloudovi. Právě toto zvíře je také maskotem festivalu.

Počasí venkovnímu zakončení festivalu humoru velmi přálo. Ve stáncích se vytočily desítky litrů piva, limonád a snědly se desítky kilogramů klobás, a také stovky porcí zmrzliny, která přišla každému vhod...

Pořadatelé festivalu si považují, že postupem let si Komedy fest získal renomé a nejenom diváci, ale i umělci se na něj rádi vracejí. A také to, že se daří za přínos humoru oceňovat významné osobnosti. Vloni to byla Jiřina Bohdalová a dnes již nežijící Stanislav Zindulka, předloni zase Iva Janžurová a Petr Nárožný.