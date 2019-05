Daniela Kolářová se ze slavnostního, zahajovacího večera omluvila kvůli zdravotní indispozici. „Velmi se omlouvám, ale ze zdravotních důvodů se nemohu zúčastnit. Děkuji moc za tuto poctu, velmi si ji vážím a moc se těším, až si budu toto nádherné dílo převzít osobně od pořadatelů,“ vzkázala herečka, která i s oceněným Zdeňkem Svěrákem ztvárnila řadu humorných rolí, od filmu Na samotě u lesa, až třeba po Vratné láhve.

Cenu pro ni i pro další oceněné přímo vytvořila designérka a sklářka Gordana, která tvoří pod značkou Gordana Glass. Jde o techniku taveného, lehaného skla, zdobené pravým zlatem.

Za Spejbla a Hurvínka si cenu převzala ředitelka stejnojmenného divadla Denisa Kirschnerová, dcera legendární Heleny Štáchové, která před časem odešla do hereckého nebe. „Maminka by zcela jistě měla z ceny radost. Je to pocta jak pro ty dva naše sympaťáky, kteří už skoro sto let baví malé i velké, a to po celém světě, tak samozřejmě pro naše divadlo. Ale hlavně pro maminku,“ podotkla Denisa Kirschnerová.

Zdeněk Svěrák měl ze Zlatého velblouda velkou radost. Sám ten večer hrál o patro výše představení s Divadlem Járy Cimrmana. „Tak jsem jen sešel o patro níže a byl jsem oceněn. Co víc si může herec přát. Jsem velmi šťastný, že existují lidé, kteří mají rádi humor, který je také jedinou možností, jak přežít. Za cenu velmi děkuji, velmi si ji vážím,“ řekl herec, scénárista a také autor mnoha písňových textů.

Scénárista a dramatik a také autor již kultovního seriálu Most Petr Kolečko byl oceněním trochu zaskočen. „Já jsem si ještě nedávno snad ani nepřipustil, že bych mohl stát vedle takových velikánů, jakými jsou ti, kteří dnes spolu se mnou byli oceněni. Je to pro mě obrovská čest,” podotkl Kolečko, který do Plzně dorazil i se svou krásnou přítelkyní, modelkou Anetou Vignerovou.

V rolích předávajících byli i další herci Martin Zounar a Martin Kraus i zástupci sponzorů či městských částí Plzeň 1 a 3. Kromě cen dostalo sedm lidí v sále, mezi kterými byl i moderátor večera Lukáš Pavlásek, či režisér Antonín Procházka speciální zlatý sáček se sedmi cennými sklíčky z dílny Gordany.

„Je to symbol sedmi hodnotových pilířů, na nichž jsou jejío život a tvorba založeny: síla srdce, přátelství, tolerance, pokora, cílevědomost a rodina,“ uvedla manažerka její společnosti Magdalena Mixová.

Vloni cenu za přínos českému humoru také z dílny designérky Gordany získala Jiřina Bohdalová - a také ještě i Stanislav Zindulka. Pro něj to byla v jeho životě úplně poslední cena.

Program zahajovacího večera byl velmi pestrý a kromě „falešného“ Freddieho Mercuryho, pobavila diváky stand-up dvojice Nasty a EnDru či světlomalíř Alex Dowis.

Komedy fest pokračuje celý týden v Měšťanské Besedě řadou představení a 1. června vše vyrcholí Open Air v amfiteátru OC Plaza, kde bude k vidění od The Tap Tap, přes Zdeňka Izera, Můžem i s mužem, až po večerní DJ Show Leoše Mareše.