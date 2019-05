Komedy fest 2019 bude v mnoha ohledech výjimečný. Od zahajovacího večera 26. května v Měšťanské Besedě, přes náplň programu, až po Open Air - tedy zakončení festivalu 1. června v amfiteátru OC Plaza, který vyvrcholí show Leoše Mareše.

Diváci se mohou v rámci festivalového týdne těšit na jména, jako jsou například Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Babčáková, Pavel Liška, Táňa Vilhelmová, David Prachař, Linda Rybová, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová, Simona Stašová a řadu dalších.

Jak zahajovacím večerem, tak i finále - Open Air Komedy festu bude provázet herec a komik Lukáš Pavlásek. „Opět jsme se snažili vsadit na jména známá, oblíbená, zvučná, která mají do Plzně co přivést a co předvést. Mnozí už u nás vystupovali, pro některé je to naopak premiéra. Myslíme si, že jsme letos zvolili opravdu atraktivní skladbu představení i osobností,“ uvedl producent z JT Promotion Jiří Turek.

Ani letos nebude chybět ocenění za dlouhodobý přínos českému humoru, které si z Plzně odvezou Spejbl a Hurvínek a Divadlo Spejbla a Hurvínka, které se také velmi aktivně zapojí do programu zahajovacího večera. Dále pak herečka Daniela Kolářová, herec, textař, scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák a scénárista, dramatik a režisér Petr Kolečko.

Velmi hodnotné ceny, které jsou malované čistým zlatem, vytváří přímo pro ně designérka a sklářka Gordana, od níž pocházelo ocenění pro Komedy fest i v loňském roce. Tehdy jej získala jak Jiřina Bohdalová, tak i její herecký kolega Stanislav Zindulka.

Unikátní tvorba výtvarnice Gordany vytváří přenádherná díla technikou taveného a lehaného skla, už v minulosti potěšila například britskou královnu Alžbětu II., monackého knížete Alberta II., papeže Benedikta XVI., norského krále Haralda V. či amerického moderátora Larryho Kinga, ale i celou řadu dalších jejích klientů…

Součástí zahájení festivalu bude i prezentace předního českého light-art umělce - světlomalíře Alexe Dowise, který se jako historicky 1. Čech dostal do talentové soutěže America´s Got Talent (Amerika má talent). Dowis se už před lety divákům představil v rámci soutěže Česko Slovensko má talent, po němž jej k několikaleté spolupráci přizvala zpěvačka Lucie Bílá. Co na zahajovacím večeru předvede, zůstává zatím tajemstvím…

Kromě pětidenní nabídky představení v Měšťanské Besedě za pozornost jistě stojí právě Open Air v amfiteátru OC Plaza 1. června. Návštěvníci se mohou těšit na The Tap Tap, Zdeňka Izera, One man show Caveman, nevšední představení Můžem i s mužem, Nekorektní skeče-Tros Boys, Stand up comedy Na Stojáka Live i závěrečnou DJ Live show Leoše Mareše. Děti a handicapovaní lidé s průkazy ZTP a ZTP/P budou mít vstup zdarma.