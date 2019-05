Jste čestnou občankou Plzně. Jak jste k tomuto čestnému občanství přišla?

Za mé výtvarné počiny. Celý svůj život se věnuji estetice, výtvarné výchově, a hlavně pedagogické činnosti. Do roku 1990 jsem učila výtvarnou výchovu na ZUŠ v Sušici a mýma rukama prošly tisíce dětí. Od svého mládí pořádám i své různé osobní výstavy. Jsou to výstavy výtvarných prací, které nejdříve směřovaly spíše k menším dílům, jako byly pastely, olejomalby, ale posledních třicet let, kdy jsem se přestěhovala do Plzně, věnuji se textilní výtvarné tvorbě.

Mým stěžejním dílem jsou velké formáty voskovaných batik. Poslední výstavu jsem měla v Německu, kde jsem představila velkoformátové batiky 2,5 m x 1,40 cm. Jsou to voskované batiky dělané starou egyptskou technikou s tekutým voskem. Tato technika se mi velmi zalíbila. Ráda jsem ji učila na Oděvní průmyslovce v Plzni, kde jsem působila posledních dvacet let. S PhDr. Janou Skarlantovou jsem napsala knihu Textilní výtvarné techniky. Napsala jsem i různá pedagogická čtení, za která jsem byla oceněna i v zahraničí. Za své výtvarné počiny jsem se stala čestnou občankou Spišské Nové Vsi i města Plzně.

Teď jste hlavně majitelkou a ředitelkou Galerie Thambos. Jak k tomu došlo?

Když jsem šla do důchodu, chtěla jsem si splnit svůj celoživotní sen, kterým bylo zřízení výtvarné galerie. Tu jsem si zřídila ve svém objektu v Plzni Doubravce, Mohylová ul. č. 91. Je to soukromá galerie, kde pořádám autorské výstavy různým výtvarníkům. Organizuji ale i různé kurzy, přednášky, které se váží k tematice estetiky, výtvarné výchovy apod. Spolupracujeme nejen s umělci, ale i se školami a různými terapeutickými dílnami. V současné době v galerii vystavujeme tisky z olejomaleb významné brněnské výtvarnice Vlasty Švejdové, která ilustrovala stovky dětských knih.

Kdy jste galerii otevřela a jaký je váš výstavní plán?

Galerii jsem otevřela před třemi roky a dá se říci, že už je zaběhnutá. Během letošního roku plánujeme dvanáct výstav a jednou z nich, která se blíží, je i výstava významného plzeňského výtvarníka Slavomíra Pokorného Retrospektiva života. Jeho olejomalby se mi moc líbí; jde o půvabné kompozice s pohádkovými motivy a motivy s náboženskou tematikou. Tímto srdečně zvu všechny milovníky umění na slavnostní vernisáž obrazů Slavomíra Pokorného, která se v Galerii Thambos uskuteční 22. května v 18 hodin. Kromě kulturního programu máme pozvaný i Český rozhlas a plzeňskou televizi ZAK.

Proč jste vlastně založila Galerii Thambos?

Měla jsem pocit, že v Plzni chybí galerie jiného typu, tak jsem si řekla, že takovou založím sama. O charakteru mé galerie hodně napoví i její název Thambos, což je staré řecké slovo a znamená: jednota – krása – jedinečnost. A chtěla jsem, aby do ní chodili nejen dospělí, ale i děti. To se podařilo. Dnes do mé galerie chodí hodně různé plzeňské školy. Děti jsou spokojené, protože já jim k uměleckým dílům dávám i výklad, aby pochopily, jakým způsobem k nim autor hovoří, že se vyjadřuje i jinými prostředky než slovy.