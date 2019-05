Indiánské léčebné techniky

Léčebné techniky amazonských indiánů jsou po tisíce let spojeny s rostlinami, které vnímají jako své spojence, učitele či učitelky. Chovají k nim hlubokou úctu, respekt a každé použití rostliny předchází větší či menší rituál.

Ne náhodou se v posledních desetiletích amazonská vegetace a znalosti místních léčitelů, tzv. curanderos (španělsky léčitelé) či západní terminologií šamanů, dostaly do středu zájmů nadnárodních farmaceutických společností. Zdaleka ne všechny druhy léčivých rostlin jsou probádány západní vědou. Tu ovšem curanderos pro dokázání účinnosti léčivých účinků nepotřebují.

Z generace na generaci dědí znalosti o léčivých účincích na ten který neduh, kombinacích, množstvích, která je třeba požít. Nejde ale pouze o znalosti účinků rostlin, ale i o schopnost curandera komunikovat s energiemi těla léčeného, diagnostikovat jeho fyzický, emocionální a duševní stav. Tyto schopnosti curandero získává od útlého dětství od svých rodičů a prarodičů.

„Šamanská tradice může přinést znovu spojení s matkou Zemí. Spojení se srdcem, spojení s duchem, s energií, zkrátka s životem jako takovým. Může nám pomoci napojit se znovu na své předky a své tradice. A díky tomu do budoucna najít rovnováhu s matkou Zemí. To znamená kvalitativně žít v harmonii s přírodou a tudíž být v harmonii i sám se sebou a svým zdravím. Indiánské léčebné techniky pomáhají člověku znovu se napojit na své vědomí, na své srdce a na přirozené bytí. Učí nás, jak žít v přítomném okamžiku a nemít strach, jak to mají přirozeně malé děti.

Amazonie je medicína, Amazonie je les. Tam žije Spirit (Duch), žijí tam energetické bytosti. A pokud tam někdo vstoupí s respektem a vědomě, může se léčit. Každá rostlina, která v pralese existuje, může léčit několik různých nemocí. Jako například Sangre de Drago (Dračí krev), která je přírodní antibiotikum a likviduje bakterie v těle. Pokud se kombinuje s jinými rostlinami, tak může léčit mnoho různých nemocí.

V Amazonii existují také bylinky nebo posvátné byliny. Například Wayusa: když se dobře připraví, pomáhá udržovat hormonální rovnováhu v těle. Pomáhá, aby člověk rychle nestárnul, srovnává mysl a vědomí člověka. Existuje ovšem mnohem více rostlin, které tam existují, ale tyto jsou základní.”

(Ukázka z rozhovoru Miloše Matuly s ekvádorským šamanem Augustinem Grefou)

Miloš Matula je duchovní učitel, terapeut, spisovatel a autor v časopisu Meduňka, který vede své žáky k soběstačnosti a samostatnosti. Je autorem 7 knih, dvou meditačních CD a hermetických meditačních karet. Založil ezotericko-šamanskou školu Duchovní cesta pokojného bojovníka světla, pravidelně organizuje cesty do Amazonie a dalších zajímavých míst, semináře, workshopy a přednášky.

