„Na konci června jsme odstranili trampolínu, která už funkčně nevyhovovala nárokům návštěvníků. O oblíbené skákání ale děti nepřijdou, brzy ji nahradí hned dvě nové moderní trampolíny,“ uvedl starosta obvodu David Procházka.

Právě pro dětské návštěvníky ale obvod chystá ještě jednu úžasnou novinku – šest metrů vysoký hrad s několika patry, skluzavkami, dalekohledy, šplhací tyčí či provazovými prolézačkami. Vedení obvodu si však nyní láme hlavu s jeho umístěním, možnosti jsou totiž dvě.

„První možností je umístit hrad na kopec vedle trampolín, což je z historického hlediska správné – hrady se přeci na kopci stavěly vždy,“ říká s úsměvem starosta Procházka. „Tato varianta by byla estetická a funkční, je však také finančně i časově náročnější, kvůli úpravám terénu a bezprostředního okolí by se děti prvku dočkaly až v příštím roce. Druhá možnost je usadit hrad do současného oploceného dětského hřiště, což by sice zmenšilo plochu hřiště samotného, ale v provozu by hrad mohl být už v polovině srpna.“

Obě varianty mají svá pro i proti, a protože vedení obvodu často upřednostňuje názory občanů, i tentokrát se ptá, a to především maminek či tatínků s menšími dětmi, kde by hrad využívali raději.

„Budeme rádi, když nám rodiče sami řeknou, zda upřednostní hrad na oploceném pozemku stávajícího dětského hřiště vedle dalších hracích sestav, nebo jako samostatný prvek na vyvýšeném prostranství,“ dodal I. místostarosta obvodu Petr Baloun.

Svůj názor mohou zájemci sdělit přímo na sociální síti - https://www.facebook.com/skodaland.official/