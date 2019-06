Návštěvníky čeká množství koncertů, které budou probíhat na čtyřech scénách, a to na náměstí Republiky, u Branky, v Proluce a u Muzea. Dále se mohou těšit na finále soutěže Gambrinus Mistr výčepní, ale hlavně skvělé pivo, čepované z tanku do skla.

V rámci partnerství s plzeňským pivovarem se oslav 150. výročí pivovaru zúčastní i třetí plzeňský obvod.

„V souvislosti s čepováním piva zveme plnoleté občany Městského obvodu Plzeň 3 v sobotu 22. června do Křižíkových sadů na pivo, a to od 15 do 17 hodin. Každému dospělému, který nás navštíví a prokáže se trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3, natočí vedení obvodu pivo zdarma. Nebude problém nás najít, budeme čekat v parku, nedaleko Dřevěné ulice, v modrém stánku s bílým nápisem Městský obvod Plzeň 3,” zve spoluobčany jménem plzeňského centrálního obvodu starosta David Procházka.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo navázat partnerství s městským obvodem, ve kterém náš pivovar stojí a na jehož území oslava 150 let pivovaru probíhá,” uvedl Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice v Plzeňském Prazdroji, a. s.