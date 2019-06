Proto také vstupné pro žáky základních škol nacházející se na území plzeňského centrálního obvodu bylo v pondělí zdarma a totéž platilo i předchozí sobotu pro všechny občany z MO Plzeň 3.

„Podle mého názoru finance, které putují do protidrogové prevence či jakékoliv prevence jsou účelně vynaložené. Už před rokem jsem měl možnost si tento vlak projít a velmi na mě zapůsobil. Myslím, že stejně zapůsobí i na školáky, a to tak, že se ve svém životě drogám či jiným závislostem vyhnou,” uvedl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Multimediální program není zaměřen jen na nebezpečí drog, ale i na škodlivost alkoholu a kouření.

„Závislost je forma otroctví a otroctví do 21. století nepatří. Proto vítám tyto aktivity, které nám pomáhají si zachovat svobodu,” řekl Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Základem je film na pokračování, který organizátoři nechali natočit dle skutečného osudu člověka, který svoji závislost zaplatil životem a osudově poznamenal i své nejbližší včetně rodiny. Mladí návštěvníci mají možnost během „putování“ vlakem poznat všechny nástrahy, které na ně číhají včetně prostředí, do kterého se narkomané posléze dostávají – tedy skutečné „feťácké doupě“, policejní místnost pro výslech nebo celu.

Po prohlídce vlaku následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, na němž spolupracuje Policie České republiky. Tento unikátní protidrogový program je velmi žádaný v sousedních zemích a v Německu je objednán už na tři měsíce dopředu.

„I kdyby vynaložené finanční prostředky na tuto akci dokázaly odradit byť jednoho školáka od experimentování s drogami, hodnotím to jako dobře vynaložené finance,” sdělil Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

„Návštěva vlaku ve mně zanechala hluboký dojem a rozhodně jsem neměl pocit zastrašování. Abych měl úplný náhled, tak jsem absolvoval i „ostrou“ prohlídku přímo s žáky základní školy a co mě velmi překvapilo, bylo, že děti měly stejné či velmi podobné dojmy a reakce jako my dospělí. Proto je rozhodně nepodceňujme. Pevně věřím, že se Protidrogový vlak do Plzně vrátí i v budoucnosti,” doplnil Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.