„Závod se opět skládal ze dvou částí – samotného závodu a doprovodného programu ve formě soutěží, ukázek různých sportů - golf, hokej, a dalších zábavných složek. Nejvýraznější změnou oproti prvnímu ročníku byla účast dětí s poruchou autistického spektra, pro které byla závodní dráha připravena již v sobotu Hlavní nedělní závod absolvovaly také děti z dětského domova Domino a děti s hendikepem v doprovodu asistentů. Všechny děti dostaly stejná ocenění, jako jejich zdravější kamarádi. Přestože to byl teprve druhý ročník, taková účast nás opravdu překvapila, ale zároveň také nabudila pro přípravu třetího ročníku v roce 2020. Je vidět, že jdeme správným směrem,” informoval organizátor sportovní akce Michal Boháček.

„Děkujeme moc pořadatelům za péči o naše děti s poruchami autistického spektra z Občanského sdružení ProCit, z.s, trať, překážky, skákací hrad, veškeré zázemí jen pro naše děti, přizpůsobené jejich potřebám den před oficiálním závodem Škodaland Race Junior,” uvedla Irena Vítovcová, předsedkyně a ředitelka Občanského sdružení ProCit, z.s.

Závod se běžel opět v jednotlivých vlnách po 13 dětech v kategoriích 4 - 5 let, 6 - 7 let, 8 - 9 let, 10 - 11 let a 12 - 13 let, Průběžně se vyhlašovali nejlepší tři z jednotlivých kategorií, vždy chlapci a děvčata zvlášť. Všichni ocenění získali poháry s logem závodu a hodnotné dárky od Městského obvodu Plzeň 3. Všechny děti, které proběhly cílem, dostaly na památku medaili s logem závodu.

Celkovým vítězem s nejlepším časem se pak stala Barbora Mifková z Plzně, která kromě jiných ocenění dostala také, putovní pohár, který převzala z rukou vedení MO Plzeň 3. Vítězka tento pohár předá příští rok dalšímu absolutně nejrychlejšímu závodníkovi, tohoto dětského překážkového běhu.

„Rádi jsme v našem obvodě podpořili tento druh sportovního vyžití pro děti a rodiče. Zvláště, když si ho mohou vyzkoušet i děti hendikepované. Mám radost, že spolu s rekordní dětskou účastí našlo cestu do sportovního areálu mnoho dospělých, takže celková účast na této akci byla více než 1600 osob,” řekl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Každá akce, která zvedne děti od počítačů, herních konzolí a mobilních telefonů a prověří jejich fyzickou a psychickou zdatnost při překonávání překážek, má smysl. Všichni účastníci tohoto závodu mají můj obdiv,“ dodal Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

„Chtěl bych poděkovat organizátorovi a vůbec všem, kteří se na této nádherné akci podíleli. A také všem rodičům, kteří své děti na tento závod přivedli,” doplnil Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3, který celou trať absolvoval se svým synem.