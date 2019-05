Poběží se opět po vyznačené trase v nerovnoměrném terénu, který prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost při překonávání překážek s různou obtížností.

„Akce se bude konat v neděli 9. června od 10 hodin v prostorách multifunkčního areálu Škodaland v Českém údolí u Borské přehrady a bude se skládat ze dvou částí – samotného závodu a doprovodného programu ve formě soutěží, různých vystoupení a dalších zábavných složek,” informoval Michal Boháček, organizátor sportovní akce. „Stejnou trať absolvují i hendikepované děti, na které čekají stejná ocenění a odměny, jako na jejich zdravější kamarády," dodal.

Závod bude probíhat v jednotlivých kategoriích, a to 4 - 5 let, 6 - 7 let, 8 - 9 let, 10 - 11 let a 12 - 13 let. Registraci závodníka je třeba provést na webových stránkách závodu www.skodalandracejunior.cz, kde jsou k dispozici i soutěžní podmínky.

Samotný start závodu proběhne v areálu Škodalandu u Borské přehrady. Při registraci, nejdéle jednu hodinu před startem vybrané kategorie se odevzdají vytisknuté, vyplněné a podepsané soutěžní podmínky sportovní akce Škodaland Race Junior, a souhlas zákonného zástupce.

Po odevzdání těchto dokumentů získá účastník nejen startovní číslo, ale také čepici s logem závodu a funkční šátek. Informace o závodu mohou zájemci získat i na zřízeném facebookovém profilu – Škodaland Race Junior, pro případné informace je možno napsat na emailovou adresu info@skodalandracejunior.cz.

„Loňský, premiérový, závod se setkal s opravdu velkým zájmem a jsme rádi, že můžeme v našem obvodu podpořit tento druh sportovního vyžití pro děti a rodiče. Zvlášť, když si ho mohou vyzkoušet i děti hendikepované, a děti z dětských domovů,” řekl Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

Každý závodník, který úspěšně překoná všechny překážky a dorazí do cíle, získá od pořadatele medaili s logem závodu a drobný dárek. První tři závodníci, kteří zdolají tuto náročnou trať v nejlepším čase ve své kategorii, získají pohár s logem závodu. Hodnoceni budou vždy nejlepší tři chlapci a tři dívky zvlášť. Absolutně nejrychlejší závodník získá pohár starosty MO Plzeň 3.

V letošním roce se po dohodě se občanským sdružením ProCit, z. s. závodu zúčastní také děti s poruchou autistického spektra. S ohledem na jejich potřeby závod proběhne již v sobotu 8. června od 14 hodin. Pořadatelé jsou rádi, že i zde mohou pomoci dětem, které rády sportují. Medaile a dárky dostanou všichni startující.

„Každá akce, která zvedne děti od počítačů, herních konzolí a mobilních telefonů a prověří jejich fyzickou a psychickou zdatnost při překonávání překážek, má smysl,“ dodal David Procházka.