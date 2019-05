„Opékání buřtů je oblíbenou činností chatařů či majitelů domků a zahrad. My bychom chtěli, aby i lidé ze sídliště, kteří tuto možnost jinak nemají, si mohli špekáček opéct,” říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. „Navíc lidé mají možnost za námi přijít a říct nám, co by si zde přáli zlepšit nebo změnit. Bohužel, počasí bylo opět proti a tuto hezkou příležitost popovídat si s občany nám překazilo. Přesto jsem stačil pár podnětů získat,” dodal.

Setkání u táboráku má již ve Skvrňanech vybudovanou tradici, a účast je vždy vysoká a i tentokrát přišli lidé v hojném počtu. Starostu obvodu doprovodil i místostarosta Ondřej Ženíšek a zastupitelé Marek Habruň a Martin Ptáček. Kromě nich přišli i zástupci Městské policie Plzeň a Útvaru koncepce rozvoje města Plzně.

„Občané nejčastěji žádají o úpravu zeleně či opravy chodníků. Jejich podněty se ale dále týkají třeba také navýšení odpadkových košů, laviček, parkovacích stání či vzhledu centrální části Zadních Skvrňan,” upřesnil místostarosta Ondřej Ženíšek.

Ačkoli nejsou všechny podněty v kompetenci obvodu, vedení se vždy snaží žádosti zpracovat a najít řešení samostatně či předat je pověřeným orgánům.

„Na akci přišlo více lidí, než jsme čekali, což bylo příjemné překvapení. Dorazila i spoustu lidí se zájmem s námi prodiskutovat místní dění. Bohužel nás brzy po začátku rozehnal déšť. Setkání bylo pěkně připravené, a proto doufáme, že nám bude počasí příště více přát,” shodují se opoziční zastupitelé Martin Ptáček a Marek Habruň.

Letní posezení u táboráku pokračuje 21. května na Valše, 4. června v Borském parku, 11. června v Radobyčicích a 18. června v areálu Sokola na Nové Hospodě. Začátek akcí je vždy v 17 hodin.