Minulý rok se akce konala v červnu a v polovině jejího programu ji doslova smetl déšť, proto se obvod rozhodl Psí den posunout na květen - a déšť přišel stejně. Tentokrát to ale stánky i návštěvníci ustály, a tak mohl program po deštivé pauze pokračovat.

Pro návštěvníky a především jejich čtyřnohé přátele bylo připraveno mnoho vyžití - mohli si vyzkoušet nejrůznější psí sporty (od coursingu a treadmillu, přes skokové disciplíny, až třeba po nosework.

Ve dvou desítkách prodejních stánků si mohli nakoupit obojky, kšíry, hračky, pamlsky či hlavolamy a v neposlední řadě probíhal bohatý program, kde mohli lidé vidět ukázku zásahu Městské policie Plzeň, mistryni světa v dog pulleru Markétu Psohlavcovou nebo se třeba dozvěděli, jak postupovat v rámci první pomoci při otravě nebo úrazu pejska.

Závěrem akce se uskutečnila soutěž o Nej psa, do níž se mohl přihlásit kdokoli z široké veřejnosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - velká a malá plemena, a bylo opravdu na co koukat. Odpoledne pak vyvrcholilo losováním bohaté tomboly, do které se návštěvníci mohli zapojit nákupem v některém z prodejních stánků.

„Psí den je jedna z našich největších akcí, které obvod pořádá, a jsem nesmírně potěšen, kolik pejskařů každý rok dorazí. Škoda jen toho počasí, bohužel to je riziko akcí pořádaných pod širým nebem. Snad budeme mít příští rok štěstí na sluníčko,” dodal starosta obvodu David Procházka.