Celý školní rok děti tvořily na dané téma a každá ze skupin ho pojala jinak: některé děti cestovaly pomocí stroje času různými etapami naší Země – navštívily pravěké lidi a zvířata, středověké rytíře, podívaly se, jakým způsobem se lidé v minulosti oblékali. Díky vymyšlenému stroji času se děti podívaly i do budoucnosti. Jedna ze skupin dětí objevovala i zapomenuté věci na půdě a vymýšlela k nim i vlastí příběhy, které děti vložili i do krátkých animací. To, jak je dětská fantazie neomezená, se pak otiskuje do celého průběhu výstavy.

V rámce celorepublikové akce ZUŠ OPEN se pak na Den dětí, v sobotu 1. června, od 14:00 do 18:00 škola představí svým herním odpolednem. Každý, kdo přijde, se bude moci zapojit a vytvořit s námi nějaké to svoje umělecké dílko.

Pokud vás naše výstava zaujme, jistě si rádi přijdete prohlédnout od 5. června rozšířenou výstavu v Papírně.

Na setkání s návštěvníky se budou těšit učitelé i žáci Trnky.

Soukromá základní umělecká škola Trnka, která byla založena v roce 2002, má mezi ostatními plzeňskými školami své nezastupitelné místo. Školou prošly za jejího fungování stovky talentovaných dětí, které se vzdělávaly ve výtvarném nebo literárně-dramatickém oboru. V rámci výtvarného oboru se pak děti mohly rozhodnout mezi klasickou výtvarkou, keramikou a multimediální tvorbou. Škola se také může pochlubit pravidelným umisťováním na předních příčkách v soutěžích základních uměleckých škol v rámci celé České republiky.