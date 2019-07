„Japonsko jsem navštívil už čtyřikrát, jezdil jsem tam s lékaři České sekce International College of Surgeons za předsednictví profesora Hájka a následně profesora Nováka. Díky nim jsem měl jedinečnou možnost částečně procestovat zemi vycházejícího slunce a poznat řadu skvělých lidí, vidět mimořádné přírodní scenérie, sledovat život v mnoha městech a vesnicích, navštívit kulturní památky a muzea, vidět moderní technické vymoženosti,“ říká Levý.

Zda se do Japonska ještě někdy podívá, zatím neví, ale rozhodně má mnoho vzpomínek a zážitků, na které se nezapomíná. „Vůbec největším zážitkem bylo osobní přijetí japonským císařem Akihitem a císařovnou Mičiko v Kjótu, to bylo při mé poslední návštěvě v roce 2016. Snímků mám hodně, nelze všechny vystavit, nebo detailně jimi dokumentovat celé japonské prostředí, spíše jsem chtěl poukázat na to, jak se mnohde v Japonsku příjemně snoubí historie se současností,“ uvedl Levý.

Na výstavu se přišla podívat i turistka z Klášterce nad Ohří Michaela Havlíčková. „Výstavy fotografií mám ráda, proto jsem se tu zastavila. Také sama hodně fotím, nejde o nějaké umělecké snímky, ale pro mě je to trvalá vzpomínka. Fotky z Japonska jsou krásné, člověka láká všeho nechat a okamžitě tam letět,“ uvedla Havlíčková.