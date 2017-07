Software umožňuje simulovat pacientský monitor, který je součástí defibrilátoru, a navodit různé stavy vznikající při neodkladné resuscitaci pacienta.

Výhodou tohoto softwaru je hlavně univerzálnost použití. K nácviku ošetření pacienta za pomoci tohoto softwaru totiž není potřeba téměř žádné další vybavení. Některým speciálním tréninkovým vybavením již Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje ve svém výcvikovém a vzdělávacím středisku. Výše zmiňovaná aplikace umožňuje individuální nácvik zaměstnanců, který není tolik náročný na přípravu. Jedná se tedy o doplněk vybavení, který nenahrazuje sofistikované modely a pomůcky.

Další výhodou je, že díky softwaru není potřeba umělá figurína, ale simulaci lze provádět i na kolegovi. „Můžeme nasimulovat monitoraci tepové frekvence, krevního tlaku, tělesné teploty, saturaci hemoglobinu kyslíkem či pořízení EKG záznamu. Rovněž je možné nacvičovat rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně použití defibrilátoru, který je součástí tohoto programu. Jelikož jde o počítačovou simulaci, probíhá nácvik na kolegovi v bezpečných podmínkách,” uvedl záchranář Petr Kunášek, který je u zdravotnické záchranné služby lektorem a učí také budoucí záchranáře na fakultě zdravotnických studií.

S myšlenkou vývoje speciálního softwaru, který by posloužil současným záchranářům a rovněž lépe připravil do praxe jejich budoucí kolegy, se proto obrátil na výzkumný tým katedry informatiky a výpočetní techniky. Společně pak navrhli, jak by měl software vypadat a fungovat.

„Softwarové vybavení s názvem PETER sestává ze simulátoru defibrilátoru a ovládací konzole, které mohou být nainstalovány na dvou různých počítačích a komunikují spolu prostřednictvím počítačové sítě. Instruktor pomocí ovládací konzole ovlivňuje informace, které studentovi zobrazuje simulátor,” vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Kamil Ekštein.

Když instruktor vidí, že student provádí resuscitaci správně, začne nastavovat takové parametry křivek srdeční aktivity, jako by oživování bylo úspěšné a pacientovo srdce začínalo pracovat normálně. Pokud ovšem student udělá chybu, může mu naopak namodelovat různé problematické stavy. Díky tomu si mohou studenti nacvičit pod odborným vedením skutečně komplexní scénáře.

Simulátor již našel své místo na katedře záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU, kde pomáhá při výuce studentů oboru Zdravotnický záchranář.

„Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků rozšířila u zdravotnického záchranáře kompetence právě v činnostech zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG. Je pro nás velmi důležité naučit studenty takovým dovednostem, aby byli pro přednemocniční péči co nejlépe připraveni. S pomocí simulátorů se stává výuka nejen zajímavou, ale především reálnou,” říká vedoucí katedry záchranářství a technických oborů Alena Pistulková.