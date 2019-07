Laura a její tygři je hudební skupina ovlivněná řadou hudebních žánrů jakými jsou funk, soul, jazz nebo rock.

Známou českou skupinu založil v roce 1985 Karel Šůcha. Ač je to víc než třicet let, skupina si dodnes zachovává svoji původní typickou image: černé brýle, černé kravaty a kalhoty a bílé košile.

Historie kapely:

Na konci roku 1985 Karel Šůcha inspirován novelou Williama Saroyana Tracyho tygr zakládá v Neprakta klubu v Mostě rockovou skupinu Laura a její tygři. Dívčí jméno Laura evokuje něhu a krásu, tygři jsou symbolem nezkrotnosti a divokosti, černé brýle, bílé košile, černé kravaty a černé kalhoty vytváří nezaměnitelnou image skupiny.

Ve vyprodaných sálech v Čechách i na Slovensku skupina zaujala mezinárodní promotéry a po pádu "železné opony" tygři úplně mizí z domácí scény a koncertují převážně na evropských podiích – Stuttgart, Mnichov, Paříž, Hamburg, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, Marseille, Valence, Toulousse, Nantes, Brusel, Lyon, Dijon, Antverpy, Strassbourg atd., ale také ve starobylých amfiteátrech Kartága, Monastiru a Hammametu nebo na EXPO 2010 v Šanghaji.

V roce 1993 získala kapela cenu francouzských médií Grand Prix Media RFI a její koncert v pařížské La Cigalle živě přenášel kanál MCM.

V roce 1999 prošla skupina radikálním přeobsazením. Zprofesionalizované amatéry nahradili absolventi konzervatoří. Dnes z původní sestavy ve skupině působí pouze Karel Šůcha.

Laura a její tygři mají v současné době na svém kontě tisíce koncertů v rockových klubech a na festivalech doma i v zahraničí, 12 vydaných alb a pět velkých koncertních projektů: Show Tomáše Tracyho, Rituál středoevropana z konce 20. století ve franouzském Agenu, Rituál na Žižkově, Laura versus Křižíkova fontána a Big Bang!

Neúnavný hledač talentů Karel Šůcha v Lauře a jejích tygrech vychoval řadu významných osobností českého kulturního života - např. Ilonu Csákovou, Janu Amrichovou, Martina Poštu, Miloše Vacíka ml., Dana Nekonečného, Lenku Novou, Terezu Hálovou, Jiřího Ryvolu, Bohumila Vitáska, Miroslava Saidla, Mio Vacíka, Romana Paška a další.

Zatím nejnovějším přírůstkem je Lucie Bakešová, zpěvačka, která svoji pěveckou dráhu zahájila už ve 13 letech. Tygry okouzlila nejen svou bezprostředností, temperamentem a krásou, ale zejména charismatem, které je ozdobou všech koncertů.

Aktuální obsazení kapely:

Karel Šůcha - kapelník, basa, zpěv

Lucie Bakešová - zpěv

Miroslav Návrat - bicí

Tomislav Zvardoň - kytara

Ondřej Fišer - kytara, zpěv

Kamil Janský - saxofon, zpěv

Milan Král - pozoun, zpěv

Radek Němec - trubka, zpěv

Diskografie Laura a její tygři:

Žár trvá – Panton 1988

Nebudeme – Supraphon 1990

Síla v nás – Bonton 1992

The Best Of – Bonton 1994

Rituál 199x – Bonton 1995

Vyklátíme modly – Bonton 1996

Rytmus – Popron 2001

Vyškrábu ti oči – EMI 2004

Jsme tady! – Supraphon 2005 – Best of

Nejsou malý věci – Laura Promotion 2009

Big Bang! – Čtvrtstoletí na zemi zapouštíme kořeny DVD – Carpe Diem 2011

Žár trvá / Továrna na sny – Supraphon 2016