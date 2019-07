Můžete nás seznámit s rezidenčními pobyty na Klenové?

Michal Lazorčík: Galerie Klatovy/Klenová má už dlouhá léta výměnný rezidenční program s Oberpfälzer Künstlerhaus ve Schwandorfu. Jde o rezidenční ubytování pro umělce a funguje to tak, že se každý rok na těchto pobytech vymění dva umělci z české a dva umělci z německé strany, kteří po dobu čtyř týdnů tvoří svá díla nebo se nechávají inspirovat prostředím. Galerie Klatovy/Klenová posílá dva české umělce do Schwandorfu a jejich instituce zase posílá dva německé umělce do Vily Paula na Klenové, přičemž tu umělec stráví jeden měsíc a může se věnovat své práci. Může tu něco vytvořit, nebo se jen zamýšlet nad svým dílem. Na letošním rezidenčním pobytu na Klenové tvoří 24letá studentka Sophie Eisenhutová z Lipska své literární dílo. Vždy to nemusí být ta hmotná část, že vznikne obraz nebo plastika. Někdy vznikne myšlenka, která je také důležitá.

Můžete nastínit tuto konkrétní spolupráci?

M. Lazorčík: Konkrétní spolupráce začíná dohodou dvou institucí na podmínkách pobytu, zázemí a výběru rezidentů. Po dohodě se následně oslovují umělci, kterým jsou poskytnuty podmínky pro jejich realizaci na jeden měsíc. Konečným snažením a výsledkem této spolupráce je kromě času, klidu a prostoru pro tvorbu i samotné umělecké dílo, které v první řadě reprezentuje svého autora. Někde vzadu za vzniklým dílem jsou však také lidé z obou organizací, kteří vytvořili podmínky pro umělce, aby měl klid a čas na realizaci svých představ. Také těmto lidem patří poděkování za jejich přístup a práci.

Můžete nám představit studentku, která v letošním roce dostala rezidenční pobyt ve Vile Paula?

M. Lazorčík: Po celý červen pobývala na Klenové Sophia Eisenhutová, která studuje na Akademii výtvarných umění v Lipsku typografii u prof. Ludovica Ballanda a dějiny umění na Lipské univerzitě, přičemž dějiny umění studuje desátý semestr a výtvarné umění osmý semestr.

Byl váš pobyt na Klenové obohacující?

Sophie: Ano, na rezidenci ve Vile Paula byl můj pobyt určitě obohacující hlavně kvůli tomu, že tady jsem získala ten čas, který v Lipsku nemám, protože musím řešit každodenní záležitosti, a tady mám klid jen na svoji literární tvorbu.

Jak vás prostředí zámku a úchvatných pohledů do dálek inspirovalo?

Sophie: S tím, že můj román je spojený s jezuitskou teologií, velký význam pro mne měla návštěva klatovských katakomb a jezuitského kostela. Také jsem o tom získala hodně informací z toho důvodu, že Klatovy bývaly jezuitské město, takže v tomto mě pobyt zde hodně obohatil. Čili až tak ne Klenová, jako samotné Klatovy.

Nechávala jste na sebe působit i zdejší přírodu, nebo jste byla ponořena jen do svého románu?

Sophie: Samozřejmě že při psaní zde na mne všechno působilo. I když jsem byla hodně ponořená do svého románu, určitě na mne mělo vliv toto krásné prostředí, zvláště svou historickou částí. A o čem můj román bude? Vezmu jezuitskou teologii a použiju ji do svého románu, který bude feministicko-utopistický. Na románu pracuji už dva roky.