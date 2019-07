Jonáš Czesaný, absolvent reformované pražské AVU (malba u prof. Františka Hodonského a grafika u prof. Vladimíra Kokolii) je představitel generace, jež vstoupila na uměleckou scénu v 90. letech. Vedle malby a grafiky se věnuje také kresbě a příležitostně ilustraci. Do kontextu českého současného umění zařadily autora např. projekty Resetting, Jiné cesty k věčnosti (GHMP, Praha 2007-08), Vzpoura hraček (GHMP, Praha 2011). Autor je zastoupen ve sbírce NG v Praze. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na kolektivních výstavách Příběh dne(s) (GMU Hradec Králové, 2017), Jiný život momentky (OGV, Jihlava 2017) nebo Eintopf ode dna ke dnu (Galerie Sokolovna, Brandýs nad Orlicí, 2018).

„Přehlédneme-li malířské dílo Jonáše Czesaného jako celek, pak v něm lze nalézt stopy syntézy toho, co autor sám autenticky žije, s tím, co je historicky dáno. Na konstituci osobní autorovy paměti se tu podílí jak integrace prvků ze soukromého života, tak momentů společenských, zobecněných v projevech dobové kultury a politiky. Na jedné straně zabydlenost, na straně druhé odcizenost světa tu tvoří polarity jediného rozporného celku, který zůstává neustále v napětí a pohybu, otevřený dalšímu rozhodování, vývoji a dění," řekl kurátor výstavy Petr Vaňous.

Trojice obrazů Ex-Post-In, která propůjčila název celé výstavě, se vztahuje k definici pojmu „moderní doba." Jedná se o deklaraci vztahu k minulosti, již lze pro dílo autora v určitém směru zobecnit. Czesaný pracuje s textem „Modern Times," který umisťuje na blíže neznámý předmět – nosič. O jeho vlastnostech, povaze, původu se nic podstatného nedovídáme. Rozpor mezi zobrazením a textovým označením irituje a provokuje, zároveň vytváří prostor pro různé interpretace.

Názvy obrazů (Ex-Post-In) se jednoznačně vztahují k časovým fázím, které však zároveň ironicky demontují. To, co reprezentuje „moderní dobu," víra v technický vývoj a paralelní spění k lepším zítřkům, je zde rozmetáno a převedeno do formy zaprášeného muzejního artefaktu. Základem výrazu je malířská deformace - anonymního předmětu a písma. Z obrazu mizí elegance a čistota moderny, zbývá z ní pouze podivná pachuť či trapnost demontovaného povrchu, za kterým se skrývá prázdno. Obrazy působí jako vzpomínka na utopický projekt, který vyvrcholil katastrofou (totalitní režimy, válečné konflikty, ekologická a morální devastace) atd.

„Jonáš Czesaný předkládá strohé a syrové svědectví, které podtrhuje i melancholický způsob malby. Jeden z trojice obrazů nazvaný Post připomíná včerejší noviny, které honí vítr po dlažbě prázdné, vylidněné ulice. Je to svědectví patosu, křivd a traumat, které zplodila jedna epocha. Je na nás, jak se k tomuto dědictví odmítanému i znovuoživovanému, postavíme. Zda čelem či zády," dodal Petr Vaňous.

Výstavu Ex-Post-In doprovází vydání autorského katalogu Jonáše Czesaného, který naplňuje záměr samostatného knižního projektu.

Výstava Jonáše Czesaného bude v klatovské Galerii U Bílého jednorožce k vidění do 1. září.