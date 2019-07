Oživené prohlídky ve státní svátek jsou v Chudenicích již tradicí a věnují se v nich především historii a příběhům z Chudenicka. Letos tedy na návštěvníky čekaly v interiérech zámku a tvrze hrané scénky ze života obyvatel na staré tvrzi.

„Letos jsme například připomněli osobu Heřmana Czernina zvaného Tureček, významného diplomata a jednoho z nejbohatších šlechticů v období po Bílé hoře (i když jen jako malého chlapce). A nebo skoro zapomenutou pověst o dceři klatovského kata a další,” prozradil pověřený správce zámku Ludvík Pouza, který je i autorem scénáře k připraveným scénkám.

Návštěvníci zavítali také do kuchyně, dobové krčmy mezi rytíře, pokoje pána tvrze, do prádelny a v mučírně si odvážní zájemci mohli vyzkoušet, jaké to je položit hlavu na katův špalek, nebo některý z mučících nástrojů.

„Děkujeme všem účinkujícím na oživených prohlídkách zámeckých interiérů a tvrze. Letos v Chudenicích poprvé účinkovala SHŠ Festung Štěpánovice, členové divadla Kord v srdci Nýrsko a Docela malinkaté divadélko. Děkujeme také kolegům průvodcům,” dodal Ludvík Pouza.