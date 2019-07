Nejdříve malíř, řezbář a pedagog Martin Kuriš (*1973) poskytl komentář ke své výstavě. Ta prezentovala pouze zlomek z jeho rozsáhlé tvorby – kromě krásných obrazů a dřevěných soch zájemci mohli vidět i nádherné loutky, které umělec vyrábí a také je přivezl na workshop ukázat.

Pro všechny zájemce z řad dětí byl vyroben i portrét přímo Martinem Kurišem. Samozřejmě na účastníky workshopu čekala i vlastní tvorba. S galerijní edukátorkou Bc. Vlastou Hrabětovou si děti mohly vyrobit postavy z papíru, autorovi stály modelem a odnesly si svoje podobizny.

Workshopy s autory jsou výjimečnou událostí

Autorského workshopu se účastnila i dvanáctiletá Justýnka Týmlová z Klatov. „Na tento workshop jsem přišla s maminkou, chodím sem pravidelně. Galerie Klatovy/Klenová dělá tyhle výtvarné dílny několikrát do roka, a mne to velice baví, protože tady máme skvělou lektorku Vlastičku. Přišla jsem také proto, že na pozvánce stálo, že se dnes budou dělat portréty. A ty mne velmi zajímají! Já ráda kreslím a maluji. Už od čtyř let chodím do ZUŠ v Klatovech, tak jsem tu nemohla chybět," řekla Justýnka.

A co přesně dvanáctiletou umělkyni z celého workshopu nejvíc zaujalo? „Mne zaujala nejen ta krásná výstava v zámecké galerii, protože pan autor své obrazy skvěle okomentoval. Ale i jeho loutky ze dřeva jsou nádherné. Pro mne je úplně zvláštní, jak ten člověk to dokáže udělat. Ale když potom kreslil portréty, to mne dostalo. Já jen fascinovaně hleděla a obdivovala jeho lehkou ruku," popsala Justýna.

„I já jsem zkoušela malovat portrét mé kamarádky a na závěr workshopu jsem panu Kurišovi své dílo ukázala. Byla jsem zvědavá, co řekne. Pochválil mne. Určitě mne to zase trošku posune v mém uměleckém světě. Byla jsem ohromená, chtěla jsem slyšet nějakou kritiku. Jen mi doporučil, abych kromě portrétování zkoušela pracovat i s hlínou. Dostala jsem od něj důležité rady. Na tento autorský workshop jsem se hodně těšila. Ale nečekala jsem, že to bude tak krásná akce. Ta atmosféra, kdy jsme mohli panu umělci koukat pod ruku, dívat se, jak dělá portréty, a tvořit na nádvoří zámku v krásné přírodě, byla neskutečná a fantastická," popsala žákyně 7. třídy.

Že Justýnka Týmlová žije uměním svědčí i to, že před měsícem převzala na zámku Klenová Stříbrnou paletu Vilmy Vrbové-Kotrbové. „Ve výtvarné soutěži Cesta jsem získala druhé místo. Malovala jsem Hermionu z Harryho Pottra. Můj obraz visel od 1. dubna do 19. května na Sýpce Klenová. Mám z toho velikou radost," dodala s úsměvem Justýna, která už má na svém kontě řadu výtvarných úspěchů.

Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje



Letos se konal již 16. ročník výstavy Cesta, která se vždy koná ve výstavních prostorách Sýpky na Klenové. Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných potřeb. O držiteli rozhodují vždy diváci a odborná porota.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 1. června na zámku Klenová.