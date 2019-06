„Oživené prohlídky ve státní svátek jsou u nás v Chudenicích již tradicí a věnujeme se v nich především historii a příběhům z Chudenicka. Letos tedy na návštěvníky budou čekat v interiérech zámku a tvrze hrané scénky ze života obyvatel na staré tvrzi. Dozvíte se, jak to bylo s výchovou mladých šlechticů, jaké starosti měla dcera klatovského kata či starý vysloužilý rytíř. A sami si budete moci vyzkoušet katův špalek nebo některý z mučících nástrojů. Pomůže vám sám místní kat. Zavedeme vás i do středověké krčmy, pokoje pána tvrze, kuchyně či zámeckého sklepení,” zve na zámek do Chudenic pověřený správce zámku Ludvík Pouza, který je i autorem scénáře k připraveným scénám.

Oživené prohlídky v nastudování Skupiny historického šermu Festung, divadelního spolku Kord v srdci a Docela malinkatého divadélka startují každých 30 minut. Rezervace vstupenek je však nutná předem. „Rezervovat vstupenky lze na telefonním čísle 724007576. Bez rezervace vám totiž nezaručíme, že se na prohlídky zámku dostanete,” dodal Ludvík Pouza.