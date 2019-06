„V letošním roce se v Klatovech představuje Ateliér skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy, který vede profesor Rony Plesl. Jde o projekt výstavy prestižní české vysoké školy v oboru sklářského designu a volného umění, jejíž studenti sklízejí ceny na celém světě. Ve výstavě jsou prezentovány především klauzurní studentské práce z letošního školního roku, takže se jedná o „naprosto čerstvé" sklo a zcela aktuální díla.

Každopádně tyto letní výstavy jsou nesmírně milým shrnutím toho, co vlastně představuje budoucnost českého sklářství. Co my dnes tady představujeme, to jsou autoři, kteří budou za deset dvacet let stát, viset a ležet v galeriích, protože naše školy jsou skutečně špička evropského a světového sklářství. My si to často málo uvědomujeme, jak vlastně jsme v tomhle oboru daleko před celým světem," řekla na úvod vernisáže kurátorka Pavilonu skla PhDr. Jitka Lněničková.

O budoucnosti žáků Ateliéru skla VŠUP Praha pak pohovořila odborná asistentka Ateliéru skla MgA. Klára Horáčková. „Nejprve bychom chtěli poděkovat Pavilonu skla za možnost zde vystavovat. Architektura pavilonu je velmi zajímavá a náplň, která je uvnitř, je unikátní. Pro nás je to velká výzva prezentovat práce studentů v konfrontaci s historickými objekty sklárny Löetz, které jsou zde vystavené. Velké množství technologií, prvků a principů, které vidíme v historickém skle, se objevují i v tom současném a jsou stále aktuální. Snažíme se je uchopit, posunout dál a najít nová východiska, jak s nimi pracovat," popsala MgA. Klára Horáčková.

Základním kamenem, na kterém instalace výstavy stojí, bylo téma „zátiší", které studenti zpracovávali. Na základě vlastních zájmů si vybrali, který princip v zátiší je zajímá, zpracovali si rešerše, napsali rozsáhlou esej a na základě těchto teoretických průzkumů potom vypracovali díla, která teď můžeme v pavilonu skla obdivovat.

„Myslím, že vznikla široká škála zajímavých přístupů. Naši studenti jsou velmi různorodí, každý si nachází svou osobitou cestu a my se je v tom snažíme co nejvíce podpořit. A protože ateliér je poměrně malý, můžeme jejich ideje konzultovat s každým z nich zvlášť. Největší důraz klademe na to, aby si student vybudoval svou silnou osobní cestu už v průběhu studia. Mnohdy se totiž stávalo a stává, že se absolvent školy po dokončení studií najednou ocitne v úplně odlišném prostředí a neví, co by měl sám se sebou a svojí prací dělat. My se snažíme, aby studenti už během studia vystavovali a začleňovali se do designové a výtvarné scény, takže je pak pro ně přechod do světa mimo školu mnohem přirozenější. Také klademe důraz na to, aby měli velký přehled, co se v současném designu a umění děje u nás i zahraničí, aby se tedy opravdu pohybovali na profesionální úrovni. To se snažíme podpořit i intenzivní výstavní aktivitou v Čechách a v zahraničí," dodala MgA. Klára Horáčková.

Výstava Sklo nebo život bude k vidění do 22. září.