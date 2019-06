Pokud chce někdo hovořit o současné české malbě, jen těžko může pominout Jonáše Czesaného, a to i přesto, že nepatří mezi autory s příliš vysokou frekvencí samostatných veřejných prezentací. Jakoby tím chtěl jiným způsobem připomenout, že jeho malířská tvorba je navýsost privátním aktem, v němž se uplatní mnohé z osobních příběhů.

Jonáš Czesaný (*narozen roku 1972 v Praze), který studoval v letech 1991 – 1999 na Akademii výtvarných umění v ateliéru malby u prof. Františka Hodonského a grafiky u prof. Vladimíra Kokolii, je představitel generace, jež vystoupila na českou uměleckou scénu v 90. letech. Vedle malby a grafiky se věnuje kresbě a ilustraci.

„Malba Jonáše Czesaného má charakter mimovolně objevovaných paměťových asociací, které se vynořují v obraze během pracovního procesu. Někde se tyto asociace pouze mihnou, oslabí a zmizí, jinde jsou podrženy, polapeny a vypěstovány do čisté, krystalické podoby, nebo zmetaforizovány do obecnějších poloh evokace či výpovědi. Jsou to věcné stavy, konkrétní předměty, nebo předmětné konstelace (včetně starých fotografií či novinových ilustrací), které provokují a probouzejí paměť," řekl kurátor výstavy Petr Vaňous.

Výstava Jonáše Czesaného Ex-post-in v Galerii U Bílého jednorožce potrvá do 1. září. Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 12 hodin a 13 – 17 hodin. Každou neděli je vstup do galerie zdarma.